Disney Aktie: Neuer Roboter ist hautlos – und er blinzelt!

Die Walt Disney Company (NYSE:DIS) hat einen Roboter entwickelt, der die “Illusion des Lebens” nachahmen kann, indem er menschenähnliche Augenbewegungen macht – obwohl die unheimliche animatronische Figur erst noch eine Haut bekommen muss.

Der mit einem Hemd bekleidete humanoide Robotertorso ist in der Lage, Gesichtsbewegungen nachzuahmen, einschließlich Atmung, Blinzeln und Kopfbewegungen. Disney zeigte in einem Video, was man nur als einen ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung