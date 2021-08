Disney-Aktie: Megaeinigung mit Gewerkschaften!

Walt Disney Co(NYSE:DIS) hat sich mit der Gewerkschaft, die die Beschäftigten seiner Attraktionen in Florida vertritt, über den Zeitplan für die COVID-19-Impfungen der Beschäftigten geeinigt.

Am 30. Juli gab das Unternehmen bekannt, dass es eine neue Unternehmenspolitik einführt, die verlangt, dass alle fest angestellten und nicht gewerkschaftlich organisierten Mitarbeiter in den USA, die an einem unserer Standorte arbeiten, vollständig geimpft sind”. ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



