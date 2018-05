Disney Aktie: Marvel bleibt fester Bestandteil im Portfolio!

Wenn Disney in etwa einem Jahr Avengers 4 in die Kinos bringt, so soll das auch eine Art Schlussstrich unter die letzten zehn Jahre von Marvel-Filmen darstellen. Vor Investoren machte Disney-Chef Bob Iger jetzt aber klar, dass das längst nicht bedeutet, dass keine neuen Filme kommen würden. Zwar ließ Iger sich zu keiner konkreten Ankündigung hinreißen, er ließ jedoch verlauten, dass ... Mehr lesen…

Ein Beitrag von Robert Sasse.