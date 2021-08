Disney-Aktie: Jim Cramer bei aktuellen Kursen optimistisch!

Walt Disney Co (NYSE:DIS) wurde von Morgan Stanley als Top-Pick für die zweite Jahreshälfte bezeichnet. Die Firma erwartet, dass Disney von der Saisonalität, der Einführung neuer Märkte und einem verbesserten Inhaltsangebot profitieren wird.

Die Disney-Aktie ist wieder auf den Stand vor der Veröffentlichung des hervorragenden Quartalsergebnisses in der vergangenen Woche zurückgefallen, sagte Jim Cramer am Mittwoch in der CNBC-Sendung ...



