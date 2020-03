Disney Aktie: Das Interesse ist groß!

In rund zwei Wochen wird Disney+ endlich auch in Deutschland an den Start gehen. Der Dienst hat das Potenzial, den Markt gehörig umzukrempeln und dem Platzhirsch Netflix die Stirn zu bieten. Genügend Interesse ist fraglos vorhanden, darauf weist eine Umfrage bei „Cashys Blog“ hin. Dort gaben 36 Prozent der Befragten an, Disney+ gleich für ein ganzes Jahr abonnieren zu wollen, acht ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung