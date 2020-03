Disney Aktie: Es wird nicht langweilig!

In der vergangenen Woche konnten sich Anleger von Disney wahrlich nicht über Langeweile beschweren. In nur wenigen Tagen kam es gleich zu mehreren fundamentalen Entwicklungen. Im Vordergrund stand der plötzliche Weggang des Konzernchefs Bob Iger. Eigentlich sollte jener erst nach Ablaufen seines Vertrags Ende 2021 den Konzern verlassen. Darüber hinaus sorgte Disney mit der Vermarktung von Disney+ in Europa für Aufsehen.

Im ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung