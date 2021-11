Disney Aktie: Disney+ senkt Streaming-Gebühr, um Kunden zu locken!

The Walt Disney Co (NYSE:DIS) bietet für einen begrenzten Zeitraum einen Monat Disney+ für 1,99 Dollar an, um zahlende Streaming-Nutzer zu locken, berichtet Reuters. Die Aktion beginnt am 8. November und gilt eine Woche lang bis zum 14. November für neue und berechtigte, wiederkehrende Abonnenten in den USA und anderen Ländern. Mit Stand vom 3. Juli hatte Disney Plus weltweit 116 ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung