Disney Aktie: Disney World stoppt den Verkauf der meisten Jahreskarten!

Walt Disney Co. (NYSE:DIS) hat angekündigt, den Verkauf der meisten Jahreskarten in seinem Walt Disney World Resort in Orlando, Florida, vorübergehend auszusetzen.

Was geschah

Die Website des Unternehmens wurde aktualisiert, um die Disney-Fans darüber zu informieren, dass der Verkauf ausgewählter Jahreskarten derzeit pausiert ist. Es wurde nicht erklärt, warum der Verkauf vor der Ferienzeit, die traditionell einen Anstieg der Besucherzahlen in den Themenparks ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung