Disney Aktie: Das Coronavirus zerstört den Drehplan!

Disney arbeitet derzeit an der Serie „The Falcon and the Winter Soldier“, welche sich im beliebten Marvel-Universum abspielt. Die Dreharbeiten in Prag wurden jetzt aber kurzerhand gestoppt. Grund dafür ist, wie könnte es anders sein, die Verbreitung des Coronavirus in Europa. Konkret geht es um restriktive Maßnahmen, welche die tschechische Regierung im Kampf gegen den Erreger ergriffen hat.

Unter keinem guten Stern!

