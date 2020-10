Disney Aktie: Besser als Netflix?

Weitere Suchergebnisse zu "Netflix":

An jedem beliebigen Tag umfasst die Show mindestens 20 Aktien, die von den Co-Moderatoren Joel Elconin und Dennis Dick zusammen mit dem Produzenten Spencer Israel bestimmt werden.

Walt Disney Co (NYSE:DIS): Letzte Woche schickte Dan Loeb einen Brief an das Unternehmen, in dem er vorschlug, die jährliche Dividende von 3 Milliarden Dollar auszusetzen und das Kapital in die Produktion von Inhalten und ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung