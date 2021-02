Disney Aktie: Allzeithoch erreicht!

Die Aktie von Walt Disney Co. (NYSE:DIS) erreichte am Mittwochmorgen ein Allzeithoch von 200,60 $ nach ermutigenden Nachrichten über die weltweite Einführung von Impfstoffen und einem neuen Streaming-Kanal in Europa.

Pfizer Inc. (NYSE:PFE) Moderna Inc. (NASDAQ:MRNA) und Johnson & Johnson (NYSE:JNJ) sagten einem Unterausschuss des Repräsentantenhauses am Dienstag, dass sie planen, 240 Millionen Dosen ihrer COVID-19-Impfstoffe bis ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung