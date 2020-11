Disney-Aktie: Alles auf Wachstum!

Walt Disney Co (NYSE:DIS) entwarf eine strategische Organisation, um den Übergang zu einem “echten Unternehmen mit Priorität auf direktem Weg zum Verbraucher” zu beschleunigen, sagte CEO Bob Chapek am Donnerstagnachmittag in der “Closing Bell” von CNBC.

Strategische Reorganisation

Disney kündigte in Verbindung mit seinem Gewinnbericht eine strategische Reorganisation seines Medien- und Unterhaltungsgeschäfts an. Das Unternehmen wird drei Gruppen (Studios, Allgemeine Unterhaltung und Sport) ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung