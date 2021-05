Disney Aktie: 2021 Masters Turnier Wettquoten!

Das Masters-Turnier 2021 beginnt am 8. April und endet am Sonntag, den 11. April. Die Veranstaltung wurde 2020 aufgrund des COVID-19 auf November verschoben, was das erste Mal war, dass das Turnier außerhalb des Aprils endete.

Das Turnier wird auf Walt Disney Co's (NYSE:DIS) ESPN und ViacomCBS Inc's (NASDAQ:VIAC) CBS gezeigt. Die Zuschauer können außerdem während des gesamten Turniers Inhalte von ESPN+



