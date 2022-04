Disney-Aktie: 1 neues Projekt, das Milliarden US-Dollar bringen könnte

Weitere Suchergebnisse zu "Walt Disney":

Die Disney-Aktie (WKN: 855686) konnte in letzter Zeit nicht überzeugen. Seit Jahresanfang ging der Kurs um rund 10 % zurück (Stand für diese Zahl und alle weiteren Zahlen: 06.04.2022). Im Vergleich zum Allzeithoch steht die Aktie sogar satt mit 33 % im Minus.

Von einem mittlerweile 65 Jahre alten Klassiker würde man derart große Schwankungen normalerweise nicht erwarten. Doch im Medien- und Freizeitsektor bewegen sich viele Dinge bekanntlich schneller.

Bislang konnte die Disney-Aktie viele Angriffe der Konkurrenz mit Bravour kontern. Gleichzeitig blieben viele Chancen ungenutzt.

Bis vor wenigen Tagen war die Disney-Aktie für mich eher kein Pflichtkauf. Doch das könnte sich bald ändern. Denn still und heimlich reaktivierte der Konzern eine uralte Lizenz, die noch dieses Jahr Milliarden US-Dollar bringen könnte.

Viel verloren und doch gewonnen

Nicht wenige Liebhaber des Science-Fiction-Genres waren hocherfreut, als Disney vor rund zehn Jahren den Star-Wars-Produzenten Lucasfilm schluckte. Nach die mehr oder weniger enttäuschenden Fortsetzungen von Star-Wars-Erfinder George Lucas erhoffte man sich viele frische Ideen für die angestaubte Weltraum-Saga.

Die Resultate kamen schneller als gedacht. Ein Star-Wars-Film nach dem anderen wurde in die Kinos gespült.

Die Reaktionen waren gemischt. Doch ich denke, man kann sich insgesamt darauf einigen, dass das Flair der Saga nach der Disney-Übernahme endgültig verloren ging.

Der Disney-Aktie hat das absolut nicht geschadet. Seit der Übernahme stieg der Aktienkurs um 220 %.

Der heimliche Star im Lucasfilm-Portfolio

Doch viele wissen nicht, dass Lucasfilm nicht nur Filmlizenzen zu bieten hatte. Die Abteilung Lucasfilm Games produzierte fleißig Videospiele. Mit einem Erfolg, der Anfang der 1990er-Jahre seinesgleichen suchte.

Die Monkey-Island-Serie galt seinerzeit als Nonplusultra in Sachen Technik, Witz und Spielspaß. Spieleentwickler Ron Gilbert erschuf eine Marke, die unter Spielern ebenso bekannt war wie Star Wars unter Kinogängern.

Nach zwei Teilen verstreute sich das ursprüngliche Money-Island-Team in alle Winde. Zurück blieben begeisterte Spieler in aller Welt, die sich seit Jahrzehnten nichts so sehr wünschen wie eine echte Fortsetzung von Ron Gilbert.

Dieser Schachzug kann den Turnaround der Disney-Aktie einleiten

Plötzlich ist der Traum zum Greifen nahe. Denn Gilbert machte vor Kurzem öffentlich, dass er und viele weitere alte Lucasfilm-Hasen schon seit zwei Jahren an einem neuem Monkey-Island-3 arbeiten.

In meinen Augen muss dieser Schachzug den Turnaround der Disney-Aktie einleiten. Denn scheinbar hat man aus dem Star-Wars-Fiasko gelernt.

Man lässt das Original-Team werkeln und engagiert sich nur als Lizenzgeber im Hintergrund. Man reaktiviert sogar die Marke Lucasfilm Games, die seinerzeit das Markenzeichen für unbedingte Qualität war.

Ich persönlich könnte mir vorstellen, quasi jeden Preis für ein Monkey Island 3 zu zahlen. Ich denke, so geht es vielen Spielern, die in den 1990er-Jahren aufgewachsen sind. Daher erwarte ich nichts weniger als Milliarden US-Dollar frischer Umsätze in der Bilanz der Disney-Aktie.

