Diskussionen über Massenüberwachung sind sinnfrei / Mit dezentralen Konzepten lässt sich die Überwachung Unbeteiligter weitgehend ausschließen (FOTO)

Krefeld (ots) -Interview mit dem Initiator des Interessenverbands fürDezentralisierung GADT Olaf Berberich.Warum sind Sie gegen Videoüberwachung?Ich bin nicht gegen Videoüberwachung, sondern gegen ÜberwachungUnbeteiligter durch Rasterfahndungen. Ich erinnere mich noch gutdaran, wie ich als junger Mann mit meinem alten Käfer in eineRAF-Rasterfahndung kam. "Jung, lange Haare und altes Auto" reichten,um von der mit Maschinengewehr bewaffneten Polizei aus dem Autogeholt zu werden. Ein solches Erlebnis wäre auch für die heutigeJugend gut, um die Situation zu verstehen.Was würden Sie anders machen?Bei jeder berechtigten Überwachung besteht ein regionalerAnfangsverdacht gegen eine Person. Es wäre also technisch gar keinProblem, ein Fahndungsfoto oder zukünftig die biometrischen Merkmalean dezentral organisierte Überwachungsstationen zu schicken, und nachund nach den Suchradius auszuweiten. Das ist ohne großeZeitverzögerung schon heute innerhalb von Sekunden möglich.Hierdurch würde die Verhältnismäßigkeit gewahrt. Wenn man es richtigmachen würde, könnten die nicht Betroffenen sogar weitgehend vonÜberwachungsmaßnahmen verschont bleiben. Nicht benötigte Daten würdennach einer zu definierenden Zeitspanne gelöscht, ohne dass sieanlasslos ausgewertet wurden.Fahndungsdaten würden an die einzelnen dezentralen Überwachungsservergeschickt. Nur, wenn eine Übereinstimmung mit den Fahndungsdatengefunden würde, würde der jeweilige Regionalserver denVideoausschnitt, in dem ein Verdächtiger identifiziert wurde, an denFahnder schicken.Auch automatisierte Systeme, die auffälliges Verhalten zum Beispielfür Diebstähle identifizieren können, sollten dezentral funktionierenund nur die verdächtigen Videoausschnitte mit einem Alarmverschicken.Warum wird das nicht gemacht?Es wird immer wieder argumentiert, dass Massenüberwachung für dieTerrorismusbekämpfung wichtig ist. Doch tatsächlich werden völligunnötig zum Beispiel Videoüberwachungssysteme zentral vernetzt.Tatsächlich sollte inzwischen ausreichend bekannt sein, dass nichtnur Befugten, sondern auch Kriminellen zentral gespeicherte Daten zurVerfügung stehen.Wir setzen weitgehend Überwachungssysteme aus Asien und den USA ein.In diesen Ländern ist das Datenschutzbedürfnis nicht so groß wie beiuns. Außerdem gibt es rechtlich nicht tolerierbare Interessen vonkommerziellen Datenverwertern, die eine Dezentralisierung verhindernwollen.Grundsätzlich gibt es keinen Grund, warum dezentralisierteÜberwachung nicht längst die Regel ist. Die meisten Systeme könntendurch dezentrale Server ergänzt/bzw. umgerüstet werden. Lediglich imSoftwarebereich sind neue Entwicklungen sinnvoll.Wie kann die Situation verändert werden?In erster Linie muss bei den Verantwortlichen aus Politik undGesellschaft das Bewusstsein geschaffen werden, dass es auch andersgeht. Deshalb hat GISAD zu den Industriepolitischen Leitlinien NRWeine Stellungnahme herausgegeben, in der eindeutig zum Beispiel dierichtige Verwendung von BIG DATA beschrieben ist.Die Stellungnahme ist erhältlich unter http://ots.de/vSaqASie finden- die Homepage des Interessenverbands unter http://gadt.eu ,- die Vita von Olaf Berberich unterhttps://www.xing.com/profile/Olaf_Berberich2 ,- das Global Institute for Structure relevance, Anonymisation andDecentralisation i.G. unter http://gisad.eu ,- Informationen zum Bauplan für die digitale Gesellschaft unterhttp://gisad.eu/der-bauplan/ .Folgen Sie dem neuen GISAD Twitter Account unterhttps://twitter.com/Olaf_BerberichPressekontakt:Olaf BerberichInitiator Global Institute for Structure relevance, Anonymisation andDecentralisation47708 Krefeld, Postfach 100852Tel. 02151-3872601Web: http://gisad.euMail: vip@gisad.euOriginal-Content von: getTIME.net GmbH i.L., übermittelt durch news aktuell