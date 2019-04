Diskussion um Zukunft der Verkehrspolitik: Fahrscheinfrei statt Fahrverbot

Stuttgart (ots) - Am vergangenen Samstag lud die Piratenpartei zurDiskussion über die Zukunft der Verkehrspolitik ein. Unter dem Motto"Fahrscheinfrei statt Fahrverbot" haben Ingo Mörl, Regionalrat,Camille Liesch, Präsidiumsmitglied der Piraten Luxemburg, und LucieKunakova, EU-Kandidatin der Luxemburger Piraten, sowie Andrea Schmidtvon der Initiative Freifahren Stuttgart [1] diskutiert.Konsens der Gäste ist, dass ein starker ÖPNV notwendig ist, um denAnforderungen der Zukunft gerecht zu werden. Der ständigeVerkehrszuwachs in den Städten und die drohende Klimakrise erfordernHandlungen."Wir müssen radikal umdenken. Wir sehen es auch in Stuttgart: DerÖPNV ist katastrophal, der motorisierte Individualverkehr schlängeltsich aber durch die Stadt. Es ist nicht so, dass wir überhaupt keineAutos mehr möchten - wir wollen weniger Autos", so Ingo Mörl, dererneut für die Regionalversammlung kandidiert.Durch einen fahrscheinfreien ÖPNV könnte die Attraktivität desNahverkehrs gesteigert und so viele Menschen zum Umstieg bewegtwerden. Fahrverbote könnten somit unnötig werden."Politiker haben immer Angst, dass wenn man was für die Menschenmacht, dass sie dann immer mehr wollen und es zum Kommunismus kommt",kommentiert Lucie Kunakova die Missgunst der etablierten Parteiengegenüber dem fahrscheinfreiem ÖPNV."Wir haben festgestellt: Es geht alles zu langsam. Deshalb machenwir das mit unserem Freifahrt-Training selber. Wir machen uns denfahrscheinfreien ÖPNV selbst!", beschreibt Andrea Schmidt dieAktivitäten ihrer Initiative.[1] http://freifahrenstuttgart.de/Pressekontakt:Alexander EbhartLandespressesprecherE-Mail: presse@piratenpartei-bw.deMobil: 01764 7127628Philip KöngeterLandespressebeauftragterE-Mail: presse@piratenpartei-bw.deMobil: 0174 3678147Original-Content von: Piratenpartei Deutschland, übermittelt durch news aktuell