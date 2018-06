Diskussion um Ostdeutschland - Lothar de Maizière betont die Leistungen der Ostdeutschen

Berlin (ots) - Gut 28 Jahre nach dem Mauerfall hat der einzig freigewählte Ministerpräsident der DDR, Lothar de Maizière, ein positivesFazit gezogen. Im Gespräch mit dem ARD-Mittagsmagazin sagte er amDonnerstag: "Damals hat uns die Fantasie gefehlt, uns Deutschland in28 Jahren vorzustellen." Mit Blick auf die vom damaligenBundeskanzler Helmut Kohl in Aussicht gestellten "blühendenLandschaften" sagte er: "Wer die heute nicht sieht, der ist blind,blöd oder böswillig."Der wirtschaftliche Transformationsprozess, den der Ostenzurückgelegt habe, sei erheblich: "Von 20 Menschen, die heute inArbeit und Brot stehen, ist nur noch einer im gleichen Betrieb oderBeruf tätig. Das ist also auch eine unglaubliche Leistung derOstdeutschen gewesen, in so kurzer Zeit ein neues politisches,ökonomisches System, eine Rechtsordnung und ein Bildungssystem zuetablieren. Das war auch ein riesiger Lernprozess."Dabei war der letzte Ministerpräsident der DDR, de Maizière,damals von einer anderen Entwicklung ausgegangen: "Ich habe damalsgedacht, der wirtschaftliche Aufholprozess würde schwieriger sein unddas mentale Annähern leichter. Das Umgekehrte ist der Fall." Werjetzt noch fragt: 'Wer braucht den Osten?', dem antwortet deMaizière: "Jeder, der einmal einen gelungenen Transformationsprozessstudieren will, der sollte in den Osten kommen. Wer Halle und Essenvergleicht, da sieht Essen so aus wie Halle vor der Wende."Das komplette Interview mit Lothar de Maizière finden sie aufwww.mittagsmagazin.de undhttps://www.youtube.com/user/ARDMittagsmagazin. Mehr Informationen zudem Thema gibt es auch unter www.mdr.de/zeitreise.Pressekontakt:Rundfunk Berlin-BrandenburgJürgen KrellerStellv. RedaktionsleiterARD-MittagsmagazinTel.: 030 - 97993 - 55504mima@rbb-online.dewww.mittagsmagazin.deOriginal-Content von: Rundfunk Berlin-Brandenburg (rbb), übermittelt durch news aktuell