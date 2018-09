Diskussion über Vor- und Nachteile eines Pflichtjahrs im sozialen Bereich / Spitzengespräch mit Minister Jens Spahn im Gesundheitsministerium

Frankfurt am Main / Berlin (ots) - Um die möglichen Vor- undNachteile eines Pflichtjahres im sozialen Bereich ging es heute beieinem Spitzengespräch mit Bundesgesundheitsminister Jens Spahn.Eingeladen zum Meinungsaustausch waren 18 Verbände. Für den IB nahmKarola Becker, Mitglied des Vorstandes, teil."Wir hatten ja im Vorfeld schon festgestellt, dass wir einsoziales Pflichtjahr ablehnen, einen Rechtsanspruch auf einfreiwilliges Jahr aber begrüßen", so Becker nach dem Treffen imGesundheitsministerium. "Unser Ziel bleibt es, breiterenBevölkerungsschichten als bisher den Zugang zu freiwilligemEngagement zu ermöglichen." Der IB versteht das Freiwillige SozialeJahr auch immer als Möglichkeit, Bildung zu vermitteln. "Wenn diejetzt von Minister Spahn angeregte Debatte dazu führen sollte, diesenStandpunkt zu festigen, ist das schon ein Erfolg", so Becker. Klarsei nach dem Gespräch, dass mehr Freiwillige die Probleme im Bereichder Pflege zwar nicht lösen. "Wenn aber ein höherer Bildungsanteilbei den Freiwilligendiensten möglich, wäre das unserer Ansicht nacheine gute Weiterentwicklung." Interessant findet der IB auch die vonGesundheitsminister Spahn vorgestellte Idee, im freiwilligen Jahrschon Qualifizierungsbausteine für eine spätere hauptberuflicheBeschäftigung in der Pflege anzubieten - allerdings immer unterstrenger Beachtung der Arbeitsmarktneutralität. "Als Träger vonFreiwilligendiensten und beruflicher Bildung sind wir dafür derrichtige Ansprechpartner", stellt Karola Becker fest. "Deshalb habenwir uns heute auch für Modellprojekte eingesetzt, in denen solcheModule erprobt werden könnten."Der IB begrüßt, dass jetzt wieder über die Zukunft und dieStärkung der Freiwilligendienste in diesem Land diskutiert wird. "Wirwerden uns weiter an dieser Diskussion beteiligen und uns mitkonstruktiven Ideen einbringen", verspricht Karola Becker.Pressekontakt:Internationaler BundPressestelleDirk AltbürgerTel. 069 94545112 u. 0171 5124323dirk.altbuerger@ib.deOriginal-Content von: Internationaler Bund, übermittelt durch news aktuell