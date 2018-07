Diskus Werke: Grund zur Sorge?

Für die Aktie Diskus Werke aus dem Segment "Industriemaschinen" wurde im Schlusshandel an der heimatlichen Börse Xetra am 25.07.2018 ein Kurs von 17,6 EUR geführt.Um diesen Kurs zu bewerten, haben wir Diskus Werke einem mehrstufigen Analyseprozess unterzogen. Daraus resultieren Einschätzungen danach, ob Diskus Werke jeweils als "Buy", "Hold" bzw. "Sell" zu klassifizieren ist. Eine abschließende Konsolidierung dieser Einschätzungen ergibt die Gesamtbewertung.1. Dividende: Diskus Werke hat mit einer Dividendenrendite von 1,42 Prozent momentan einen leicht niedrigeren Wert als der Branchendurchschnitt (1,88%). Die Differenz zu vergleichbaren Werten aus der "Machinery"-Branche beträgt -0,46. Aufgrund dieser Konstellation erhält die Diskus Werke-Aktie in dieser Kategorie eine "Hold"-Bewertung.

Weiterlesen...