Diskriminierung Älterer? US-Kanzlei startet Sammelklage gegen VW

CHATTANOOGA (dpa-AFX) - Volkswagen könnte neuer rechtlicher Ärger in den USA drohen.



Im Bundesstaat Tennessee wurde eine Klage wegen angeblicher Diskriminierung älterer Mitarbeiter gegen den Autobauer eingereicht, wie die Anwaltskanzlei Sanford Heisler Sharp am Freitag mitteilte. VW war zunächst nicht für eine Stellungnahme erreichbar.

Der Konzern wird beschuldigt, eine unternehmensweite Personalpolitik zu betreiben, die Angestellte im Alter von über 50 benachteilige. Um sich nach dem "Dieselgate"-Skandal ein "jüngeres und geschmeidigeres" Image zu verpassen, versuche VW, ältere Angestellte im Management durch illegale Diskriminierung zu beseitigen, behauptet die Kanzlei.

Der Rechtsstreit wurde im Namen eines 60-jährigen Mitarbeiters eröffnet, der angeblich bis 2017 in leitender Funktion in VWs US-Werk in Chattanooga tätig war. Die Kanzlei strebt eine Sammelklage an, bei der sich weitere Angestellte anschließen könnten. Sie stützt ihre Vorwürfe unter anderem auf eine Pressemitteilung von VW, in der es heiße, das Management solle "jünger und schlanker" werden.