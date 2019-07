Discovery und DAZN schließen marktübergreifende Partnerschaft zur Distribution der Eurosport-Sender und Sublizenzierung der Bundesliga

München (ots) -- Kooperation in vier Märkten: TV-Sender Eurosport 1 HD undEurosport 2 HD auch bei DAZN in Deutschland, Österreich, Spanienund Italien verfügbar- In Deutschland und Österreich: Sublizenzierung derBundesliga-Livespiele aus dem Eurosport-Rechtepaket für diekommenden beiden Spielzeiten an DAZNDiscovery und DAZN haben eine marktübergreifende Partnerschaft fürdie Länder Deutschland, Österreich, Italien und Spanien geschlossen.Die Kooperation ermöglicht DAZN die Integration der TV-SenderEurosport 1 HD und Eurosport 2 HD mit allen Top-Inhalten in ihrSport-Streaming-Angebot. Für Eurosport bedeutet die Kooperation mitDAZN einen weiteren Reichweitenausbau für seine Sportinhalte miteinem neuen Verbreitungspartner.DAZN hat in Deutschland und Österreich zudem eine Sublizenz fürdie Live-Übertragung der 40 Bundesligaspiele am Freitagabend,sonntags um 13:30 Uhr, montags um 20:30 Uhr sowie den DFL Supercupund die vier Relegationsspiele (Bundesliga/2. Bundesliga und 2.Bundesliga/3. Liga) von Eurosport erworben. Diese Spiele werden nichtmehr im Eurosport Player* online und in der App verfügbar sein,sondern ab der kommenden Saison von DAZN selbst produziert undverbreitet."Wir freuen uns über diese Partnerschaft, die einen wichtigenBeitrag zu unserer Wertschöpfungskette leisten wird. Sie zeigteindrucksvoll, wie geschätzt und werthaltig unsere Marken imSportbereich sind. Ich bin mir sicher, dass wir mit der Verbreitungunserer Sender bei DAZN noch mehr Sportfans für unsereEurosport-Übertragungen begeistern werden", sagt SusanneAigner-Drews, Geschäftsführerin Discovery Deutschland und ergänzt:"Bei der Bundesliga waren wir mit dem Eurosport Player ein 'firstmover' im OTT-Bereich und haben mit unserer Berichterstattung vieleFans überzeugt. Wir freuen uns, diese Rechte nun in die umfassendePartnerschaft mit DAZN einbringen zu können, von der wirmarktübergreifend in hohem Maße profitieren werden.""Das ist ein ganz besonderer Moment und eine großartigePartnerschaft für DAZN in Deutschland und Österreich. Erstmals könnenwir den Fans die Bundesliga live auf DAZN präsentieren und unserAngebot mit zahlreichen internationalen Premium-Sportinhaltenergänzen", sagt Thomas de Buhr, Executive Vice President DACH beiDAZN.Als Sportsender Nummer eins in Europa hält Eurosportpan-europäische Übertragungsrechte für einige der weltweit größtenSportevents und überträgt diese im Eurosport Player und auf seinenTV-Sendern, die nun auch den DAZN-Abonnenten zugänglich sind. Dazuzählen die Tennis Grand Slams (Australian Open, Roland-Garros, USOpen), die großen Radsport-Events, alle Weltcups undWeltmeisterschaften im Wintersport sowie Premium-Motorsport mitFormel E, WTCR und den 24 Stunden von Le Mans. Zudem ist Eurosportdas Home of the Olympics in Europa mit Multi-Screen-Rechten für Tokyo2020, Peking 2022 und Paris 2024.*Der Sender Eurosport 2 HD Xtra wird weiterhin über Swisscom(Schweiz) und im Eurosport Player-Angebot für Amazon Prime-Kundeninklusive der Bundesliga-Spiele ausgestrahlt, diese sind als DAZNProduktion zu sehen. Auch auf HD+ werden die Bundesligaspiele vonDAZN produziert auf linearem Wege zu sehen sein.Pressekontakt:Dominik MackeviciusManager Communications & PRDiscovery DeutschlandSternstraße 5 | 80538 München | Germany+49-(0)89 206 099-216Dominik_Mackevicius@discovery.comdiscovery-networks.de/presseOriginal-Content von: EUROSPORT, übermittelt durch news aktuell