Discovery- und AT&T-Aktien: Eine glaubwürdige Bedrohung im Streaming-Krieg?

Weitere Suchergebnisse zu "AT&T":

Einer der größten Megamergers in der Unterhaltungsindustrie – zwischen den Streaming-Assets von AT&T Inc (NYSE:T ) und Discovery Communications (NASDAQ:DISCA) – wurde am Montag angekündigt.

Der Deal kombiniert die Premium-Unterhaltungs-, Sport- und Nachrichten-Assets von WarnerMedia, einer AT&T-Einheit, mit Discovery Communications. Im Rahmen eines Reverse-Morris-Trust-Deals erhalten AT&T-Aktionäre in einer steuerfreien Abspaltung 71% der Anteile an dem neuen Unternehmen. Die derzeitigen ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung