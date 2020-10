Discovery Life Sciences startet SpecimenSeq(TM): Genomisch und klinisch annotierte Bioprobensätze zur Beschleunigung der Entwicklung von Flüssigbiopsien und Immuntherapien

Huntsville, Alabama (ots/PRNewswire) - Angetrieben durch die Integration der weltweit führenden Bioprobenlösungen von Discovery mit den Sequenzierungs- und Bioinformatikdiensten von HudsonAlpha DiscoveryDiscovery Life Sciences(TM) (Discovery) kündigt die Einführung eines leistungsstarken neuen Tools für diagnostische Assays für flüssige Biopsien und Entwickler onkologischer Medikamente an: SpecimenSeq(TM). Bei SpecimenSeq handelt es sich um eine Sammlung qualitativ hochwertiger, vollständig genehmigter Bioproben, die klinische und molekulare Charakterisierungen enthalten, um Forscher bei der Identifizierung, Entwicklung und Validierung neuer Biomarker-Signaturen für Anwendungen in der Präzisionsmedizin zu unterstützen.SpecimenSeq besteht aus aufeinander abgestimmten Bioprobensätzen einschließlich FFPE, Double-Spun-Plasma und Buffy-Coat-Formaten von behandelten, naiven Krebspatienten. Die Bioproben sind vollständig mit klinischen Daten annotiert, und die FFPE-Bioproben enthalten insbesondere klinisch relevante genomische Varianten von 64 Genen.Genomische Daten für SpecimenSeq werden mit Hilfe des kundenspezifischen, auf dem HAD QGEN MultiModal Panel basierenden DNA- und RNA-Analyseservice erstellt, der nur über das Sequenzierungs- und Bioinformatik-Labor von Discovery, HudsonAlpha Discovery, erhältlich ist. Der kundenspezifische HAD QGEN MultiModal-Panel-Service von Discovery nutzt QIAGENs QIAseq MultiModal zielgerichtete DNA- und RNA-Sequenzierungschemie- und Analyseplattform, die auch als eigenständiger Service über HudsonAlpha Discovery mit einer Detektion der Häufigkeit varianter Allele beiOriginal-Content von: Discovery Life Sciences, übermittelt durch news aktuell