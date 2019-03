Discovery Life Sciences kooperiert mit dem HudsonAlpha Genomic Services Laboratory zur Erweiterung seiner wissenschaftlichen Kapazitäten

Finanztrends Video zu



Neuer, weltweit führender Anbieter von Dienstleistungen im Bereichder Biowissenschaften, Bioproben, Sequenzierung und Bioinformatiksoll Umsetzungszeiten für Neuentwicklungen verkürzenHuntsville, Alabama (ots/PRNewswire) - Discovery Life Sciences(TM)(Discovery) gab heute bekannt, dass eine Vereinbarung mit dem Laborfür genomische Dienste (genomic services laboratory; GSL) desHudsonAlpha Institute für Biotechnologie abgeschlossen wurde, einemder weltweit führenden Laboratorien für Gensequenzierung undBioinformatik, um eine neue Division zu gründen: HudsonAlphaDiscovery. Die neue Division wird, in Kombination mit den aktuellenglobalen Bioproben- und Analysedienstleistungen von Discovery, diehöchste Qualität an klinischen und wissenschaftlichen Bioproben,Gensequenzierungen, Bioinformatik- und Labordienstleistungen für dieglobale Pharma-, Biotechnologie- und Diagnostikindustriebereitstellen.Diese Vereinbarung folgt direkt den jüngsten europäischenAkquisitionen und Expansionen von Discovery, die die weltweiteFührungsposition des Unternehmens in der Analyse, Beschaffung,Verarbeitung und dem Vertrieb von Bioproben festigen. GenetischeSequenzierungs- und Bioinformatikdienste sind die natürlicheFortsetzung der Kernkompetenzen von Discovery. Mit der neuenHudsonAlpha-Discovery-Division gewinnt die Organisation herausragendeWissenschaftler, Kliniker, Analysten und Bioinformatiker, die fürkomplexe und anspruchsvolle Forschungsherausforderungen Lösungenerarbeiten - und dies kann nun erstmals über einen einzigenstrategischen globalen Anbieter umgesetzt werden."Das HudsonAlpha Institute für Biotechnologie ist einebemerkenswerte Einrichtung. Wir schätzen die Vision, die Gesundheitrund um den Globus mithilfe von Wissenschaft und Bildung zuverbessern", sagte Glenn Bilawsky, CEO von Discovery. "Wir sind sehrstolz darauf, dass das Institut Discovery als Verantwortlichen fürdas Genomic Services Laboratory ausgewählt hat und damit in dieZukunft unseres Unternehmens investiert. DieHudsonAlpha-Discovery-Plattform repräsentiert eine der größtenglobalen Einrichtungen der neuestenIllumina-®NovaSeq(TM)-Technologie, mit der jene Größe,Geschwindigkeit und Qualität zur Verfügung steht, die wir fürSequenzierungsprojekte jeglichen Umfangs und jeglicher Komplexitätbenötigen. Mit HudsonAlpha Discovery ist Discovery Life Sciences nundas größte und leistungsfähigste Unternehmen für Dienstleistungen imBereich der Bioproben, Pathologie, Immunhistochemie,Durchflusszytometrie, Sequenzierung und Bioinformatik zurBeschleunigung der Produktentwicklung und steht als exklusiver,strategischer Partner auf dem globalen Markt zur Verfügung."HudsonAlpha GSL wurde vom renommierten Genomik-WissenschaftlerShawn Levy, PhD gegründet und hat sich als eines der weltweit größtenakademischen genomischen Labore etabliert. Es hat bereits tausendeForschungsprojekte unterstützt und hunderttausende Bioproben fürGesundheitseinrichtungen, Unternehmen und Forscher auf der ganzenWelt verarbeitet. Seine Wissenschaftler gewähren Einblicke in vielekomplexe Störungen, einschließlich Krebs, Autismus, ALS, bipolareStörung, Schizophrenie, Diabetes und seltenen und nichtdiagnostizierte Krankheiten. HudsonAlpha Discovery ist der zehnte undbisher größte Forschungs- und Technologietransfer des Instituts fürden kommerziellen Einsatz."Wir haben hier zwei Organisationen mit erstaunlichen Fähigkeitenvor uns und schließen uns diesen an, um Kapazitäten zu erreichen, diekeiner von uns allein erzielen könnte", sagte Dr. Levy. "Alsspezialisierter Entwicklungspartner haben wir unbegrenzteMöglichkeiten. Gemeinsam mit dem klinischen Netzwerk DiscoveryPartners® können wir hochdichte genomische Daten anbieten, dieAnalysen für beliebige Projekte zur Verfügung stellen." Dr. Levytritt dem Führungsteam von Discovery Life Science alswissenschaftlicher Leiter für Genomik bei und wird alsFakultätsforscher am HudsonAlpha Institute weiterarbeiten.Informationen zu Discovery Life SciencesDiscovery Life Sciences ist ein globaler Marktführer in derAnalyse, Beschaffung und Distribution von Bioproben für die Pharma-,Biotechnologie und Diagnostikbranche. Von der Wissenschaft motiviert,schließt sich das Discovery-Team mit Kunden zusammen, um mithilfeeines innovativen, beratenden Ansatzes Hürden zu überwinden undschnellere Endergebnisse zu erzielen. "We are Science at yourService(TM)!" Weitere Informationen finden Sie auf dls.com.Informationen zum HudsonAlpha Genomic Services LabDas HudsonAlpha Genomic Services Laboratory (GSL) ist ein weltweitanerkanntes Dienstleistungslabor, das die aktuellsten Technologien inder Genomik-Forschung dazu nutzt, um die Entdeckung neuer Wirkstoffesowie die translationale und klinische Forschung umfassend zuunterstützen. Die Fachkenntnisse des GSL liegen im Bereich derSequenzierung mit hohem Durchsatz, der Optimierung des Workflows undder Entwicklung moderner Analytik-Pipelines.Informationen zum HudsonAlpha Institute for BiotechnologyDas HudsonAlpha Institute für Biotechnologie ist einNon-Profit-Institut und widmet sich der Entwicklung und Anwendung vonwissenschaftlichem Fortschritt im Gesundheits- Agrikultur-, Lern- undKommerzialisierungsbereich auf einem einzigen Campus. HudsonAlphawurde 2008 eröffnet und hat sich zum Ziel gesetzt, die Synergiezwischen Forschung, Bildung, Medizin und wirtschaftlicher Entwicklungin den genomischen Wissenschaften zu nutzen, um die menschlicheGesundheit rund um den Globus zu verbessern. Weitere Informationenfinden Sie unter hudsonalpha.org.Pressekontakt:Discovery Life SciencesKontakt: Jodie Klein 703/801-7955jodieklein@kleinonpoint.comOriginal-Content von: Discovery Life Sciences, übermittelt durch news aktuell