Discovery Life Sciences führt den Discovery BIOstore(TM) ein

Huntsville, Ala. (ots/PRNewswire) -NEUE DIGITALE ERFAHRUNG BIETET DEN KUNDEN ON-DEMAND-ZUGANG ZU MILLIONEN VON QUALITATIV HOCHWERTIGEN, ETHISCH EINWANDFREI BESCHAFFTEN UND CHARAKTERISIERTEN BIOPROBENDiscovery Life Sciences(TM) (Discovery), der Spezialist für Bioproben und Biomarker(TM), gab heute den Start des Discovery BIOstore(TM) unter www.discoverybiostore.com bekannt. Dieses neue, einfach zu navigierende Online-Angebot bietet Echtzeit-Zugriff auf den Discovery-Bestand von Millionen menschlicher Bioproben, um Wissenschaftlern die Möglichkeit zu geben, intelligentere Studienkohorten in der präklinischen, translationalen und klinischen Forschung zu erstellen und gleichzeitig die Projektlaufzeiten zu verkürzen.Das Herzstück des Discovery BIOstore ist die weltweit größte Sammlung von qualitativ hochwertigen, ethisch einwandfrei beschafften und charakterisierten Bioproben von normalen und kranken Spendern. Die weltweit marktführende Biobank von Discovery umfasst solide Tumore, Gewebe, Blut und Blutderivate, Bioflüssigkeiten, Abstriche, humane Zellprodukte und abgestimmte Bioprobensätze. Mit dem On-Demand-Zugriff auf den Discovery-Bestand können Wissenschaftler Bioproben mit wichtigen Biomarkern sortieren und identifizieren, digitale histopathologische Bilder scannen und zoomen und die klinische Vorgeschichte und demografischen Merkmale der Patienten überprüfen ? so können sie die Bioproben mit dem größten wissenschaftlichen Interesse und Potenzial für die Erforschung neuer Therapien und Diagnostika auswählen."Der Discovery BIOstore ist so viel mehr als nur eine E-Commerce-Plattform für Bioproben", sagte Mike Musgnug, Chief Revenue Officer von Discovery. "Es handelt sich um eine einzigartige und leistungsfähige Ressource für Bioproben und Biomarker, die den Forschungs- und Entwicklungsbedarf in jeder Phase und in jedem Umfang unterstützt. Als Bioproben- und Biomarker-Spezialist kann nur Discovery diesen direkten, sortierbaren Zugang zum umfangreichsten Menü von Bioproben bieten, gepaart mit dem Zugang zu den globalen CLIA-zertifizierten, GCLP-konformen Biomarker-Service-Labors von Discovery, um Forschungs- und Entwicklungsprogramme jeder Größenordnung zu unterstützen"Discovery kann nun Kunden auf der ganzen Welt auf Knopfdruck hochwertige Bioproben zur Verfügung stellen", sagte Jay Scherer, Chief Operating Officer von Discovery. "Wir haben erhebliche Investitionen getätigt, um die umfassendste Technologielösung aus einer Hand und mit direktem Zugang zu entwickeln, mit der wir Projekte in den Bereichen Onkologie, Immuno-Onkologie, Immunologie, Infektionskrankheiten sowie Zell- und Gentherapie vorantreiben können. Der BIOstore von Discovery und das Discovery Partners® Global Site Network sind die leistungsstärksten und benutzerfreundlichsten Ressourcen, die für die Online-Bestellung von Bioproben oder für die Erstellung maßgeschneiderter globaler Beschaffungsprojekte zur Verfügung stehen. Wir sind bestrebt, unsere weltweite Führungsposition bei der Innovation von Produkten und Dienstleistungen, die unseren Kunden einen unvergleichlichen Mehrwert bieten, zu behaupten"Über Discovery Life Sciences und HudsonAlpha DiscoveryDiscovery Life Sciences ist das Unternehmen der Biospecimen and Biomarker Specialists, das das weltweit größte kommerzielle Bioprobeninventar und Beschaffungsnetzwerk mit herausragenden multiaktiven Biomarker-Servicelabors kombiniert, um neue Therapien zu beschleunigen, die durch Biomarker- und Begleitdiagnostikprogramme für Krebs, Infektionskrankheiten und andere seltene und komplexe Erkrankungen unterstützt werden. Wir sind ein führender Anbieter von hochgradig charakterisierten humanen zellulären Ausgangsmaterialien und fachkundigen multimikrobiellen Analysediensten, die die Forschung, Entwicklung und Herstellung von Zell- und Gentherapien vorantreiben.HudsonAlpha Discovery® ist die Sequenzier- und Bioinformatikabteilung von Discovery ? ein weltweit anerkanntes Dienstleistungslabor, das die aktuellsten Genomforschungstechnologien einsetzt, um die Forschung, die translationale und die klinische Forschung umfassend zu unterstützen.Angetrieben von führender wissenschaftlicher Expertise und innovativem Einsatz aktueller Technologien arbeitet das Discovery-Team mit den Kunden zusammen und berät sie, um Hindernisse schneller zu überwinden und Ergebnisse zu erhalten, damit wichtige Forschungs- und Entwicklungsentscheidungen in marktführender Geschwindigkeit getroffen werden können. Wir sind Science at your Service(TM)! 