Discovery Communications: Großer Gewinn erzielt!

Discovery Communications (NASDAQ:DISCA) enthüllte am Mittwoch ein Streaming-Angebot für den Direktverkauf an Verbraucher.

Die Streaming-Plattform von Discovery startet in den USA am 4. Januar mit einem Preis von 4,99 Dollar pro Monat oder 6,99 Dollar pro Monat für eine werbefreie Version. Discovery+ wird zunächst in 25 Ländern eingeführt, und es ist geplant, später weitere hinzuzufügen.

