Discovering Mysteries: Neue Staffel der Naturdokumentation über Hainan gestartet

Haikou, China (ots/PRNewswire) - Am 2. August wurde die zweite Staffel der kurzen Dokumentarserie Discovering Mysteries, die die ökologische und kulturelle Geografie von Chinas südlichster Insel Hainan beleuchtet, offiziell veröffentlicht. In der neuen Staffel werden die Mangrovenwälder, die Feuchtgebiete und die tropischen Regenwälder rund um die Insel erforscht und die geheimnisvollen, seltenen Arten, die dort leben, unter die Lupe genommen.https://www.youtube.com/watch?v=5cAKEZ6OVFcKlicken Sie auf das Video, um die erste Folge mit der niedlichen Soldatenkrabbe zu sehen!Die erste Folge der neuen Staffel mit dem Titel "Mudflat Crab Army" (Wattenkrabbenarmee) entführt die Zuschauer in die faszinierende Welt der Soldatenkrabben, die auf einem Watt in den Mangrovenwäldern von Danzhou im Nordwesten der Insel leben.In der ersten Staffel von Discovering Mysteries, die im Mai 2020 herauskam, ging das Filmteam tief in die Wälder von Yinggeling, Wuzhishan und vielen anderen Orten, um Insekten zu filmen, die aus ihrem Larvenstadium schlüpfen und von der Wasseroberfläche wegfliegen, Weberameisen, die ihre Nester bauen, Weißscheitelseeschwalben, die ihre Küken aufziehen, einen Leopardgecko, der eine Kakerlake frisst, ein Blattinsekt, das von einem echten Blatt kaum zu unterscheiden ist, und viele weitere faszinierende Szenen.Die zweite Staffel besteht aus 24 Episoden, die jeweils etwa 4 Minuten lang sind. Im Mittelpunkt stehen die winzigen Kreaturen, die im Mangrovenwald, in den Feuchtgebieten, in Baihualing und in den Regenwäldern von Wuzhishan sowie in Jiaxi und im Exianling-Naturschutzgebiet leben. Bleiben Sie dran und sehen Sie sich die nächsten Folgen auf der offiziellen Website des Hainan International Media Center (www.hicn.cn) oder auf seinem Youtube-Kanal (www.youtube.com/channel/UCXaxF-wOJlaxPLjQK5W4uKA) an.Die kurze Dokumentarserie Discovering Mysteries enthüllt die Schönheit und den Reichtum der erstaunlichen natürlichen Umgebung von Hainan. Sie konzentriert sich auf die Natur, den Umweltschutz und die wissenschaftliche Forschung und gibt den Zuschauern einen Einblick in die natürliche Ökologie des Freihandelshafens von Hainan, die vielen auf der Insel heimischen Pflanzen- und Tierarten und die Errungenschaften der nationalen Pilotzone für ökologische Kultur.Video - https://www.youtube.com/watch?v=5cAKEZ6OVFcFoto - https://mma.prnewswire.com/media/1588271/image1.jpgFoto - https://mma.prnewswire.com/media/1588272/image2.jpgPressekontakt:Shumin Chen+86-15810205593thisishainan@163.comOriginal-Content von: Hainan International Media Center (HIMC), übermittelt durch news aktuell