Discover Services-Aktie: Bereits vorweggegriffen!

Zahlreiche bedeutende Aktiengesellschaften präsentieren in diesen Tagen ihre Geschäftszahlen für das 1. Quartal. Auch für das in Riverwoods sitzende Discover Services ist es am 27.04. so weit. Werden Umsatz und Gewinn wie erwartet ausfallen oder könnte es Überraschungen geben? Was würde das für die Discover Services-Aktie an jenem Tag bedeuten?

Für Aktionäre heißt es noch 21 mal schlafen, bis Discover Services ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung