Guangzhou, China, 10. März 2022 (ots/PRNewswire) -Banggood (https://ban.ggood.vip/11gMB), ein weltweit führender Online-Shop, startet seinen Frühlingsverkauf 2022 unter dem Titel „Banggood Spring Trendy Festival" mit vielen beliebten Marken. Die Käufer können diesen Frühling den neuen Outdoor-Spaß genießen und die erstaunliche Auswahl an neuen und innovativen Produkten durchstöbern.Um den Erwartungen der Käufer beim Shoppen gemäß ihrer Hobbys und ihrem Lebensstil zu entsprechen, hat Banggood den neuen Slogan „Discover Fun" für 2022 gewählt. Der neue Slogan steht für die Freude, die ein Shopper beim Entdecken eines neuen Hobbys, bei der Neuausstattung des Kleiderschranks oder beim Durchstöbern von Produkten, die zum Lifestyle passen, verspürt – hier bietet Banggood grenzenlosen Spaß.Der Banggood-Frühlingsverkauf (https://ban.ggood.vip/11gMB) läuft ab jetzt und dauert insgesamt 20 Tage, vom 9. März bis zum 29. März. Es werden nicht nur Rabatte von bis zu 70 %, sondern auch neue Spiele und Vergünstigungen geboten:Stufe 1: 9. März 16 Uhr (UTC+8) bis 16. März 16 Uhr (UTC+8) - Mit Spielen, Geschenken und weiteren RabattenIn dieser Phase stellt Banggood die Spartipps-Seite zur Verfügung, die während der gesamten Kampagne zur Verfügung steht. Über 100 neue Frühlingsprodukte wurden speziell für Käufer ausgewählt und vorbereitet, und Tausende von Spartipps warten darauf, von den Käufern genutzt zu werden.Über Money Box und andere Spiele können Sie Geschenke und Vergünstigungen gewinnen.Stufe 2: 16. März, 16 Uhr (UTC+8) bis 23. März, 16 Uhr (UTC+8) – Neue Veröffentlichungen + sichern Sie sich mit nur 1 $ den niedrigsten PreisIn dieser Phase können sich Käufer den besten Preis für ihre Lieblingsprodukte im Frühlingsverkauf sichern, indem sie auf der Vorverkaufsseite eine Anzahlung von 1 $ leisten.Darüber hinaus wird Banggood eine Reihe neuer Produkte der beliebtesten Marken vorstellen, darunter BlitzWolf und POCO, die nur darauf warten, von eingeweihten Käufern ergattert zu werden.Stufe 3: 23. März 16 Uhr (UTC+8) bis 26. März 16 Uhr (UTC+8) - Bis zu 70 % Rabatt + Ergattern Sie den niedrigsten PreisIn diesem Zeitpunkt gibt es offiziell die niedrigsten Preise im Frühlingsverkauf. Hier warten zeitlich begrenzte Angebote von bis zu 70 % Rabatt nach der Methode „Wer zuerst kommt, mahlt zuerst". Banggood bietet Anreize für Käufer in Form von Cashback-Belohnungen jedes Mal, wenn sich ein Käufer anmeldet.Außerdem können die Käufer unsere anderen Überraschungsmarktplätze besuchen, darunter Lightning Deals Center, Neuerscheinungen, Super Brand Day, Coupon Deals und VIP Early Access. Mit nur einem Tippen auf den Bildschirm werden ihre Lieblingsprodukte angezeigt.Stufe 4: 26. März, 16 Uhr (UTC+8) bis 29. März, 16 Uhr (UTC+8) – 9,99 $ Der Preis ist immer noch heißIn den letzten drei Tagen dieser spannenden Verkaufskampagne stehen der Super Brand Day und das Lightning Deals Center auf dem Programm.Informationen zu BanggoodBanggood ist ein weltweit führender Online-Shop, der Millionen von sorgfältig ausgewählten Produkten bietet. Von Unterhaltungselektronik über Werkzeug, Heimausstattung, Spielzeug und Sportartikeln bis hin zu Kleidung wird alles mit nur wenigen Klicks direkt an die Haustür geliefert. Nähere Informationen finden Sie unter: https://www.banggood.com/ (https://ban.ggood.vip/11gMB)Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1762899/Banggood_Logo.jpgPressekontakt:Zehui Zheng,+86-13450286595,zhengzehui@banggood.comOriginal-Content von: Banggood, übermittelt durch news aktuell