Stuttgart (ots) -"Marktcheck checkt ... Aldi Süd" am Dienstag, 28. November 2017,20:15 Uhr im SWR Fernsehen / Moderation Hendrike BrenninkmeyerPappkartons, kaltes Neonlicht, wenige Artikel im Sortiment. Sokennen viele Aldi Süd. Hauptsache billig, aber nicht einladend. Dochdas gehört wohl der Vergangenheit an. Die Läden werden schöner,führen immer mehr Markenprodukte. Aldi Süd, der Discounterriese imSüdwesten, erfindet sich gerade neu: Tanken bei Aldi. Das soll anausgewählten Standorten, darunter auch Stuttgart, noch im Dezembermöglich werden. Sogar mit einem Carsharing-Angebot und elegantemBistrobereich will Aldi Süd bei den Verbrauchern punkten. Und warumdas Ganze? Damit die Kunden mehr Geld bei dem Discounter lassen. Dochlohnt sich das auch für die Kunden? Aldi Süd wirbt nach wie vor mitguter Qualität für wenig Geld. Stimmt das Versprechen noch?"Marktcheck" hat die Preise mit den Preisen anderer Discounter sowieeinem Supermarkt verglichen - mit erstaunlichem Ergebnis. Außerdemwerden zum Beispiel Matratzen von Aldi Süd getestet und Bio-Eierüberprüft. Wie gut sind die Aldi-Produkte? Und wie geht derDiscounter mit seinen Lieferanten um? Das SWR Verbraucher- undWirtschaftsmagazin "Marktcheck" checkt Aldi Süd am Dienstag, 28.November 2017, 20:15 bis 21 Uhr, SWR Fernsehen. HendrikeBrenninkmeyer moderiert die Sendung."Marktcheck checkt"Die SWR-Reihe "Marktcheck checkt" prüft, was hinterProduktversprechen und Image von Unternehmen steckt.Sendungen und Beiträge sind nach der Ausstrahlung unterwww.SWR.de/marktcheck und auf YouTube unterwww.youtube.com/marktcheck zu sehen.