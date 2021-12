Discounter profitieren

Omikron hält die Welt in Atem und sorgt weiterhin für Unsicherheit an den Börsen. Abgesehen von der Befürchtung, dass die Variante ansteckender als der bereits grassierende Delta-Typ sein könnte, steht die Befürchtung im Raum, dass Omikron eine Resistenz gegen bestehende Impfstoffe aufweist. Dementsprechend groß ist die Angst auch an den Weltmärkten. Wie also können sich...