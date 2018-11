Discounter aus Nürnberg erreicht sein nächstes Umweltschutzziel / NORMA: Alle Kaffee-Eigenmarken zu 100 Prozent nachhaltig (FOTO)

Weitere Suchergebnisse zu "Kaffee NYBOT Rolling":

Nürnberg (ots) -Und wieder eine gute Nachricht vom Discounter NORMA: Die Kaffeesder NORMA-Eigenmarken Rösta, Josécafé und CAFFECIAO sind jetzt zu 100Prozent mit dem roten UTZ-Siegel ausgestattet! Jeder NORMA-Kunde gehtdamit sicher, dass sein Lieblingskaffee in den Herkunftsländernkontrolliert-nachhaltig angebaut worden ist. Die NORMA-Zentrale teiltaktuell mit: "Das Ziel, bei den NORMA-Kaffees zu 100 Prozent einenumwelt- und sozialverträglichen Anbau zu garantieren, haben wir damiterreicht. Diese Strategie zum Schutz der Umwelt und aller Ressourcensetzen wir selbstverständlich auch bei anderen Lebensmitteln undWarengruppen konsequent fort."Durch das UTZ-Siegel auf den NORMA-Kaffees ist in denüberseeischen Plantagen gewährleistet, dass der Rohkaffee unteranerkannten ökologischen und sozialen Standards angebaut und geerntetwird. Die Kaffeebauern werden dabei mit wertvoller Wissensvermittlungzum bewussteren Umgang mit der Natur und somit auch ihrerLebensgrundlagen unterstützt. Vom Ergebnis können die NORMA-Kundenüberall in Deutschland profitieren: Ob zum Beispiel der Rösta Goldaus 100 Prozent Arabica-Bohnen (in den NORMA-Filialen im 500 g-Beutelfür nur 3,19 EUR zu haben), die CAFFEECIAO Caffé Crema Kaffeepads(100 Prozent Arabica/144 g-Packung für nur 1,39 EUR) oder derJosécafé löslicher Bohnenkaffee (kräftig/mild im 200 g-Glas für nur3,59 EUR) - jedes dieser begehrten Heißgetränke ist nicht nurbesonders preisgünstig, sondern auch immer UTZ-zertifiziert. Darüberhinaus gibt es in den NORMA-Discountern noch viel mehr Auswahl inumweltverträglicher Spitzenqualität: Zum Beispiel die Trinkschokolademit Milch der NORMA-Marke Excelsior, die ebenfalls mit dem UTZ-Siegelgekennzeichnet ist. Zertifizierte Nachhaltigkeit kann außerdem dasRainforest Alliance-Label signalisieren: Das finden die Kunden aufden gekühlten Kaffeegetränken von CAFFECIAO, die in denNORMA-Filialen erhältlich sind.Sich verantwortungsvoll für die beste Qualität zukundenfreundlichen Niedrigpreisen einzusetzen, hat bei NORMA einelange Tradition. Überall bei der Beschaffung wird darauf geachtet,dass die Bereiche Ökonomie und Ökologie möglichst optimalharmonieren. So gehören regional erzeugte Lebensmittel mit kurzenLieferwegen seit über zwei Jahrzehnten zu den typischenNORMA-Markenzeichen. Die beständig ausgebaute NORMA-Biomarke BIOSONNE (diese Marke bietet auch Bio-Röstkaffee in 100 Prozent Arabica)ist als Trendsetter anerkannt. Auch als Mitglied im VerbandLebensmittel ohne Gentechnik (VLOG) geht NORMA mit schon über 100garantiert gentechnikfreien Lebensmitteln im Verbraucher-Interessevoran. Zu den guten Beispielen in der Nachhaltigkeits-Strategiezählen aber auch die jetzt eingeführten Graspapier-Einkaufstüten, umden Plastik-Verzicht zu beschleunigen.Der expansive Discounter NORMA mit Hauptsitz in Nürnberg ist inDeutschland, Österreich, Frankreich und Tschechien mit über 1.450Filialen am Markt. Im Online-Shop NORMA24.de finden die Kunden nebenattraktiven Nonfood-Warenwelten mit über 20.000 Artikeln z. B. auchTop-Weine, die günstigsten Nah- und Fernreisen oder aktuellsteProdukte zur Telekommunikation.Pressekontakt:Uwe RosmanithRosmanith & Rosmanith GbRDie Art der KommunikationUnter den Eichen 7D-65195 Wiesbaden0611/716547920uwe@rosmanith.deKatja HeckNORMA Lebensmittelfilialbetrieb Stiftung & Co. KGLeiterin Kommunikation und WerbungManfred-Roth-Straße 7D-90766 Fürthk.heck@norma-online.deOriginal-Content von: NORMA, übermittelt durch news aktuell