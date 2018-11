Discounter NORMA: Jetzt ist auch die frische Bauernmilch garantiert ohne Gentechnik UND mit Tierschutzlabel da! / Nürnberger Discounter erhöht Taktzahl für gentechnikfreie Lebensmittel (FOTO)

Nürnberg (ots) -Der Discounter NORMA präsentiert sein neuestesverantwortungsbewusstes Genussprodukt: Ab sofort ist in den über 240Filialen der NORMA-Niederlassungen Fürth und Röttenbach die frischeBauernmilch aus Süddeutschland erhältlich - wieder ein Angebot derbekannten NORMA-Eigenmarke Landfein, dass garantiert keine Gentechnikenthält und darüber hinaus mit dem zertifizierten Label "Für mehrTierschutz" ausgestattet ist. Wie die NORMA-Zentrale in Nürnbergmitteilt, soll auch dieses kontrolliert-gentechnikfreie und demaktiven Tierschutz verpflichtete Lebensmittel Zug um Zug auf dieweiteren 11 NORMA-Niederlassungen in Deutschland aufgeschaltetwerden.Auf natürliche und nachhaltig hergestellte Lebensmittel zugreifen- der Discounter NORMA macht seinen Kunden hier ein umfangreichesAngebot. Aktuelles Beispiel ist die frische Bauernmilch (mit 3,8Prozent Fettanteil) aus Süddeutschland, die mit zwei für Verbraucherzunehmend wichtigen Signal-Labels auf sich aufmerksam macht: Zumeinen trägt diese köstliche Milch das anerkannte VLOG-Label, dasausschließlich nach entsprechend strenger Prüfung vom VerbandLebensmittel ohne Gentechnik vergeben wird. Außerdem könnenNORMA-Kunden gut sichtbar erkennen, dass dieses Produkt vontiergerecht aufgezogenen und gehaltenen Milchkühen kommt: Denn dasauf der Landfein-Packung ebenfalls aufgedruckte blaue Label "Für mehrTierschutz" (www.tierschutzlabel.info) informiert darüber, dass beiHaltung, Schlachtung und Transportwegen sorgfältig auf den Tierschutzgeachtet wird. Zugleich ermöglicht das blaue Tierschutzlabel dielückenlose Rückverfolgbarkeit vom Landwirt bis zum einzelnenLebensmittel im Kühlregal.Der bundesweite Discounter NORMA unterstreicht mit dieserProdukt-Einführung einmal mehr deutlich, wie hoch der Stellenwert vonumweltgerechten, natürlichen Lebensmitteln bei diesem Unternehmenist. Schon seit Sommer 2017 bieten die NORMA-Filialen ihre frische,länger haltbare Landfein-Milch (1,5 und 3,5 %) sowie die haltbareMilch von Landfein (1,5 und 3,5 %) überall in Deutschland mit derVLOG-Kennzeichnung an. Insgesamt sind schon mehr als 100 Artikel ausdem NORMA-Sortiment mit dem an strengste Vergabekriterien geknüpftenVLOG-Label ausgestattet. Als Mitglied im Verband Lebensmittel ohneGentechnik treibt das Unternehmen das Engagement für verlässlichkontrollierte Waren mit immer neuen Meilensteinen voran.Im Ergebnis sind viele der täglichen Lebensmittel wie Butter,Mozzarella, Speisequark, Emmentaler, Frischkäse, Säfte, Eier, Öl,Geflügel-Frischwurst oder auch leckeres Frischfleisch von Hähnchenoder Pute auf den ersten Blick erkennbar mit dem VLOG-Labelausgestattet.Der expansive Discounter NORMA mit Hauptsitz in Nürnberg ist inDeutschland, Österreich, Frankreich und Tschechien mit über 1.450Filialen am Markt. Im Online-Shop NORMA24.de finden die Kunden nebenattraktiven Nonfood-Warenwelten mit über 20.000 Artikeln z. B. auchTop-Weine, die günstigsten Nah- und Fernreisen oder aktuelle Produktezur Telekommunikation.Pressekontakt:Uwe RosmanithRosmanith & Rosmanith GbRDie Art der KommunikationUnter den Eichen 7D-65195 Wiesbaden0611/716547920uwe@rosmanith.deKatja HeckNORMA Lebensmittelfilialbetrieb Stiftung & Co. KGLeiterin Kommunikation und WerbungManfred-Roth-Straße 7D-90766 Fürthk.heck@norma-online.deOriginal-Content von: NORMA, übermittelt durch news aktuell