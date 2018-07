Discounter NORMA: Geht als fitteste Firma durch das Ziel! / Unternehmen aus Nürnberg beim B2Run-Firmenlauf 2018 erneut ganz vorne dabei (FOTO)

Nürnberg (ots) -Schnell rein in die Laufschuhe und dann erleben, dass man zusammenimmer am besten im Ziel ankommt: Das ist die Idee derB2Run-Firmenläufe, zu deren Austragungsorten wie jedes Jahr Nürnbergals Stammsitz der NORMA-Zentrale gehört. Auch 2018 schickte derDiscounter eine mehr als 100 Läufer und Läuferinnen starke Mannschaftin das 6,4 Kilometer lange Rennen, in dem es vor allem um Teamspiritund den gemeinsamen Zieleinlauf im Max-Morlock-Stadion geht. VomAuszubildenden bis zum Geschäftsleitungs-Mitglied war bei NORMA jedeUnternehmensebene wie immer mit am Start - und unter den gut 17.000Teilnehmern aus 650 Firmen wurde das NORMA-Team nach dem Zieleinlaufals insgesamt fitteste Firma geehrt.Von den Top-Entscheidern im Management über die Bürokaufmänner und-frauen, IT-Spezialisten, Verkäufer und Verkäuferinnen imEinzelhandel oder auch den für die funktionierende Logistikunverzichtbaren NORMA-Fachlageristen: Beim B2Run-Event 2018 inNürnberg gingen - selbstverständlich im weißen NORMA-Dress derEigenmarke "Speedstar" - wieder etliche der im Handelsunternehmenaktiven Berufsbilder zusammen an den Start. Als eingespielteMannschaft nahmen die NORMA-Mitarbeiter die Laufstrecke in Angriffund erreichten wie immer gemeinsam das Ziel. Unser Bild zeigt einenTeil der NORMA-Mannschaft kurz vor dem Start.Der expansive Discounter NORMA mit Hauptsitz in Nürnberg ist inDeutschland, Österreich, Frankreich und Tschechien mit bereits über1.450 Filialen am Markt. Im Online-Shop https://www.norma24.de findendie Kunden neben vielen attraktiven Nonfood-Warenwelten mit 20.000Artikeln z. B. auch Top-Weine, die günstigsten Nah- und Fernreisenoder die aktuellsten Produkte zur Telekommunikation.Pressekontakt:Uwe RosmanithRosmanith & Rosmanith GbRDie Art der KommunikationUnter den Eichen 7D-65195 Wiesbaden0611/716547920uwe@rosmanith.deKatja HeckNORMA Lebensmittelfilialbetrieb Stiftung & Co. KGLeiterin Kommunikation und WerbungManfred-Roth-Straße 7D-90766 Fürthk.heck@norma-online.deOriginal-Content von: NORMA, übermittelt durch news aktuell