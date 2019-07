Discount Zertifikat auf Beyond Meat: Gutes Chance-Risikio-Verhältnis durch sehr hohen Sicherheitspuffer (45 %)

Beyond Meat erlebt geradezu einen Hype: seit Börsengang hat sich die Aktie fast verachtfacht. Seit dem Börsengang ist die Firma für fleischlose Burger in aller Munde. Onemarkets hat kurz nach dem Börsengang erste Produkte auf Beyond Meat gestartet. "Wir haben große Volumen in den Produkten. Das Unternehmen steht sehr im Fokus und ruft starkes Anleger Interesse hervor. Und es ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung