Discord-Aktie: Diese Gaming-Social-Media-Plattform hat es in sich!

Die Messaging-Plattform Discord Inc. hat sich eine neue Finanzierung in Höhe von 500 Millionen Dollar gesichert. Damit wird das Startup mit 15 Milliarden Dollar bewertet, berichtete Bloomberg News am Mittwoch unter Berufung auf eine mit der Angelegenheit vertraute Person.

Die Finanzierung wurde von der in San Francisco, Kalifornien, ansässigen privaten Beteiligungsgesellschaft Dragoneer Investment Group angeführt.



