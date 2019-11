Disability Matters Europakonferenz 2019: Bekanntgabe der Awards-Preisträger

Highland Beach, Florida (ots/PRNewswire) - Springboard Consulting,LLC® freut sich, die Disability Matters Europe-Preisträger des Jahres2019 bekannt geben zu können. Die Gewinner der einzelnen Kategoriensind:MARKTPLATZ Accor Group DisneylandParisNetwork Rail TOMI WORLDInfrastructureLtdBELEGSCHAFT KPMG UK SAP BrasilLtda.ARBEITSPLATZ AmericanInternationalGroup UKLimitedJ.P. Morgan Procter &GambleSTEPS-TO-SUCCESS HSBC HoldingsPlcDie ausgezeichneten Unternehmen repräsentieren den Goldstandard inBezug auf das Engagement und die Maßnahmen, die notwendig sind, umden Umgang mit Behinderung in der Belegschaft, am Arbeitsplatz undauf dem Markt in Europa erfolgreich zu verankern, und sind Vorbilderfür einen in allen Organisationen erstrebenswerten Standard. Diediesjährigen Gewinner wurden im Rahmen von Springboard Consultings 7.Annual Disability Matters Europe Conference & Awards, die vom 12. -14. November 2019 bei Cisco International Limited in Feltham,Großbritannien stattfand, für ihre behindertenbezogenen Programme,Initiativen und Aufklärungsmaßnahmen geehrt.Neben der Feier der Preisträger, auf der auch die Wege zurerfolgreichen Umsetzung zur Sprache kamen, wurden die Teilnehmer vonFachexperten weiter zum gesamten Spektrum der Behinderungeninformiert. Die diesjährige Konferenz, die von Cisco InternationalLimited ausgerichtet wurde, begeisterte die Anwesenden mit zweiherausragenden und inspirierenden Hauptrednern: Marc Woods,Gründungspartner von Equiida, Medaillengewinner bei denParalympischen Spielen und Autor, und Lisa Pearce,Vorstandsvorsitzende von British Wheelchair Basketball.Springboard glaubt, dass sich die Unternehmensaussage "Wir setzenuns für Vielfalt ein" mit der Einladung verschiedenerBevölkerungsgruppen zu einer Party vergleichen lässt, während dieAussage eines Unternehmen "Wir machen uns für Einbeziehung stark"einer Aufforderung zum Tanz gleichkommt, die sich an den Einzelnenrichtet. Wir möchten europäische Führungskräfte aus allen Bereichenihres Unternehmens ermutigen, an den zukünftigen Disability MattersEurope-Konferenzen teilzunehmen, um sich weiterzubilden, sichinspirieren zu lassen, sich zu vernetzen, die Erfolge zu zelebrierenund sich für die vollständige Einbeziehung von Menschen mitBehinderungen in die Belegschaft, den Arbeitsplatz und den Markteinzusetzen.Um mehr über diese Veranstaltung zu erfahren, teilzunehmen oderSponsor zu werden, besuchen Sie bitte >>https://consultspringboard.com/disability-matters/2019dmeur/.INFORMATIONEN ZU SPRINGBOARD CONSULTING®Das 2005 gegründete Springboard gilt als Experte für die Integrationder Perspektive von Menschen mit Behinderung in Belegschaft,Arbeitsplatz und Märkten weltweit. Springboard, das Unternehmen undOrganisationen in den gesamten USA, Kanada, Europa und Asien betreut,hat sich zu einem bewährten und vertrauenswürdigen Partner in Bezugauf Behindertenfragen und Behinderteninitiativen in praktisch allenGeschäftsbereichen entwickelt. Das Unternehmen würdigt jährlichbeispielhafte organisatorische Initiativen, die dieÖffentlichkeitsarbeit, Unterstützung und die Einbeziehung vonMenschen mit Behinderungen als Mitarbeiter und Verbraucher durch dieDisability Matters Awards fördern.www.consultspringboard.comPressekontakt:Ivette Lopez1-973-813-7260ivette@consultspringboard.comLogo -https://mma.prnewswire.com/media/1029120/Disability_Matters_Logo.jpgLogo - https://mma.prnewswire.com/media/1029121/Springboard_Consulting_Logo.jpgOriginal-Content von: Springboard Consulting, übermittelt durch news aktuell