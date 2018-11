Dirty Grandpa (FOTO)

Unterföhring (ots) -Robert De Niro als Zac Efrons wilder Opa: Nach dem Tod seiner Fraumöchte Rentner Dick (Robert De Niro) noch einmal so richtig die Saurauslassen. Gemeinsam mit seinem spießigen Enkel Jason (Zac Efron)macht er sich auf den Weg zur größten Studentenparty der USA: SpringBreak in Daytona. Dort muss der erschütterte Enkelsohn feststellen,dass sein Großvater ein sexbesessenes Feierbiest ist ... ProSiebenzeigt "Dirty Grandpa" am Sonntag 18. November 2018, um 20:15 Uhr zumersten Mal im Free-TV© 2016 Constantin Film Verleih GmbHDieses Bild darf bis 18.11.2018 honorarfrei fuer redaktionelleZwecke und nur im Rahmen der Programmankuendigung verwendet werden.Spaetere Veroeffentlichungen sind nur nach Ruecksprache undausdruecklicher Genehmigung der ProSiebenSat1 TV Deutschland GmbHmoeglich. Verwendung nur mit vollstaendigem Copyrightvermerk. DasFoto darf nicht veraendert, bearbeitet und nur im Ganzen verwendetwerden. Nicht fuer EPG und Social Media! Es darf nicht archiviertwerden. Es darf nicht an Dritte weitergeleitet werden. Bei Fragen:089/9507-7299.Voraussetzung fuer die Verwendung dieser Programmdaten ist dieZustimmung zu den Allgemeinen Geschaeftsbedingungen der Presseloungesder Sender der ProSiebenSat.1 Media SE.Pressekontakt:Bei Fragen: 089/9507-7299Original-Content von: ProSieben, übermittelt durch news aktuell