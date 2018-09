"Dirty Dollars": Vierteilige ZDFinfo-Reihe über illegalen Handel (FOTO)

Mainz (ots) -Die vierteilige Reihe "Dirty Dollars" beleuchtet den illegalenHandel mit Kokain, Waffen, Medikamenten und Menschen. Am Samstag, 8.September 2018, ab 20.15 Uhr sind in ZDFinfo zunächst die beidenFolgen über Kokain- und Waffenhandel zu sehen, am Mittwoch, 12.September 2018, ab 23.30 Uhr sendet der Digitalsender erstmals dieFilme über Medikamenten- und Menschenhandel.Der weltweite Kokainhandel ist von der Produktion bis zum Vertriebein professionell organisiertes Milliardengeschäft - geschätzterJahresumsatz: 90 Milliarden Dollar. Der Film "Dirty Dollars:Kokainhandel" begleitet am Samstag, 8. September 2018, 20.15 Uhr, inZDFinfo Drogenhändler in Peru und dokumentiert die Beschlagnahmunggroßer Mengen Kokain. Drogendealer, Europol und Wirtschaftsexpertengewähren Einblicke in das illegale Geschäft - von der Produktion inPeru bis zum Verkauf in Europa.Direkt im Anschluss um 21.00 Uhr nimmt die Folge "Dirty Dollars:Waffenhandel" die weltweiten Wege des illegalen Kalaschnikow-Handelsin den Blick. In Izhevsk, 1500 Kilometer östlich von Moskau, führtDirektor Alexey Krivoruchko durch eine Kalaschnikow-Fabrik. Expertenwie Aymeric Elluin von Amnesty International und WaffenspezialistJames Bevan berichten von Umständen und Risiken des weltweitenWaffenhandels.Die beiden Folgen sind erneut am Mittwoch, 12. September 2018,8.30 und 10.00 Uhr, in ZDFinfo zu sehen. Am selben Tag um 23.30 Uhrwird dann erstmals "Dirty Dollars: Medikamentenhandel" ausgestrahlt.Mittlerweile wird mit gefälschten Medikamenten ein illegalerJahresumsatz von mehr als 75 Milliarden Dollar erwirtschaftet. DerFilm begibt sich auf Spurensuche im Internet, das den lukrativenHandel in dieser Form erst ermöglicht hat. Bis zu 70 Prozent allergefälschten Medikamente werden über das Netz in Umlauf gebracht.Direkt im Anschluss an "Medikamentenhandel" steht ab 0.15 Uhr"Dirty Dollars: Menschenhandel" auf dem ZDFinfo-Programm.Bürgerkriege, Terror, Klimawandel und Armut lösen Fluchtwellen ausund befeuern das Geschäft des Menschenhandels. Gerade Menschen, diebereit sind, ihr Leben für eine neue Zukunft riskieren, sindpotentielle Opfer der Menschenhändler. Die Zahl der Geflüchteten hatsich in den vergangenen Jahrzehnten auf geschätzt 21 MillionenMenschen vervielfacht. Grenzen, an denen sich das ganze Ausmaß derTragödie erfahren lässt, sind die europäischen Außengrenzen imMittelmeer sowie die Grenze zwischen den USA und Mexiko. Experten derUN Refugee Agency sowie von den Border Angels geben Einblicke in diewirtschaftliche und humanitäre Situation an diesen Grenzen und in dasboomende Geschäft des Menschenhandels.Am Donnerstag, 11. Oktober 2018, 17.15 und 18.00 Uhr sowie 23.15und 24.00 Uhr, sind die vier "Dirty Dollars"-Folgen erneut in ZDFinfozu sehen.https://presseportal.zdf.de/pm/zdfinfo-doku-highlights-im-sommer/http://zdfinfo.dehttp://twitter.com/ZDFpressehttp://twitter.com/ZDFinfohttp://facebook.com/ZDFinfoFotos sind erhältlich über ZDF Presse und Information, Telefon:06131 - 70-16100, und überhttps://presseportal.zdf.de/presse/dirtydollarsAnsprechpartner: Thomas Hagedorn, Telefon: 06131 - 70-13802;Presse-Desk, Telefon: 06131 - 70-12108, pressedesk@zdf.dePressekontakt:ZDF Presse und InformationTelefon: +49-6131-70-12121Original-Content von: ZDFinfo, übermittelt durch news aktuell