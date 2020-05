Dirk Stenkamp neuer Präsident des TÜV-Verbands

Berlin (ots) - +++ Der Vorstandsvorsitzende der TÜV NORD AG übernimmt den Vorsitz des VdTÜV-Präsidiums +++Dr. Dirk Stenkamp (57) ist neuer Vorsitzender des Präsidiums des TÜV-Verbands (VdTÜV). Die Mitgliederversammlung wählte den Vorstandsvorsitzenden der TÜV NORD AG heute einstimmig an die Spitze des Verbands. Stenkamp folgt auf Dr.-Ing. Michael Fübi, CEO der TÜV Rheinland AG, der sein Amt turnusgemäß abgibt.Der promovierte Physiker Stenkamp übernimmt die Präsidentschaft des TÜV-Verbands in einer herausfordernden Zeit. "Gerade jetzt sehen wir, wie elementar Sicherheit und Vertrauen für die Menschen sind", sagte Stenkamp nach seiner Wahl. "Die TÜV-Organisationen leisten ihren Beitrag zur Bewältigung der Corona-Krise und werden die konjunkturelle Erholung aktiv begleiten." Aktuell gehe es vor allem darum, dringend benötigte Schutzausrüstungen und Medizintechnik zu prüfen und damit die Versorgung der Bevölkerung mit sicheren Produkten zu gewährleisten. Mit ihren arbeitsmedizinischen Diensten unterstützen die TÜV-Organisationen Arbeitgeber bei der Umsetzung von Hygienemaßnahmen und Abstandregelungen. Stenkamp: "Wir tragen dazu bei, die technische Sicherheit von Fahrzeugen, Anlagen, Maschinen sowie der Infrastruktur weiter zu gewährleisten."Mittelfristig gehe es aus Sicht von Stenkamp vor allem darum, wieder die zentralen Herausforderungen unserer Zeit anzugehen. "Die Pandemie kann eine Chance sein, wenn wir sie als Katalysator für die Digitalisierung von Unternehmen, Verwaltungen und Schulen nutzen", sagte Stenkamp. Das Megathema bleibe aber der Klimawandel, der nur durch nachhaltiges Wirtschaften gestoppt werden könne. Digitale Technologien könnten hier einen wichtigen Beitrag leisten. Stenkamp: "Die TÜV-Unternehmen wollen den notwendigen Wandel mit ihrer Expertise für Informationstechnik, Energiesicherheit, Mobilität und viele andere Bereiche aktiv mitgestalten."Die Mitgliederversammlung dankte dem scheidenden Vorsitzenden Dr.-Ing. Michael Fübi. "Wir haben den TÜV-Verband neu aufgestellt und inhaltlich auf das Thema Sicherheit und Vertrauen in der digitalen Welt ausgerichtet", sagte Fübi. Mit zusätzlichen Expert:innen könne der TÜV-Verband seine inhaltliche Arbeit im politischen Berlin in den kommenden Jahren verstärken. Unter Fübis Führung ist zudem die erste gemeinsame Imagekampagne für die Marke TÜV an den Start gegangen. Fübi: "Der TÜV-Verband geht gestärkt in die kommenden herausfordernden Jahre."Dr. Dirk Stenkamp ist seit dem Jahr 2017 Vorstandsvorsitzender der TÜV NORD AG. Stenkamp promovierte am Forschungszentrum Jülich und an der RWTH Aachen im Bereich Halbleiterphysik. Nach verschiedenen Führungspositionen bei der ZEISS-Gruppe wechselte er als Vorstand und COO zur centrotherm photovoltaics AG. 2013 wurde er in den Vorstand der TÜV NORD AG berufen. Seit 2014 ist er Gastprofessor an der Shanghai Maritime University.Über den TÜV-Verband: Der Verband der TÜV e.V. (VdTÜV) vertritt die politischen und fachlichen Interessen seiner Mitglieder gegenüber Politik, Verwaltung, Wirtschaft und Öffentlichkeit. Der Verband setzt sich für technische und digitale Sicherheit bei Produkten, Anlagen und Dienstleistungen durch unabhängige Prüfungen und qualifizierte Weiterbildung ein. Mit seinen Mitgliedern verfolgt der TÜV-Verband das Ziel, das hohe Niveau der technischen Sicherheit in unserer Gesellschaft zu wahren und Vertrauen für die digitale Welt zu schaffen.Pressekontakt:Maurice ShahdPressesprecherVerband der TÜV e.V. (VdTÜV)Friedrichstraße 136 | 10117 BerlinT 030 760095-320, E presse@vdtuev.de http://www.vdtuev.de |http://www.twitter.com/vdtuev_newsWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/65031/4595931OTS: VdTÜV Verband der TÜV e.V.Original-Content von: VdTÜV Verband der TÜV e.V., übermittelt durch news aktuell