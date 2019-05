Hamburg (ots) - Die BSP Business School Camus Hamburg hatanlässlich ihrer Vortragsreihe Harbourside Chat den Unternehmer DirkRoßmann empfangen. Der Gründer und Geschäftsführer derDrogeriemarktkette Rossmann las vor 150 Studierenden aus seinerBiografie "...dann bin ich auf den Baum geklettert!: Von Aufstieg,Mut und Wandel" vor. Auf die Lesung folgte eine Diskussionsrunde.Roßmann gab den Fragestellern Karrieretipps."Mit Dirk Roßmann hat die BSP einen weiteren hochkarätigenReferenten gewonnen. Der Harbourside Chat beweist sich damit einmalmehr als erfolgreiches Format, mit dem wir unseren Studierendeninspirierende Persönlichkeiten aus der Praxis und damit einen Blicküber das Studium hinaus bieten", sagt Ilona Renken-Olthoff,Geschäftsführerin der BSP Campus Hamburg. Die VeranstaltungsreiheHarbourside Chat wurde 2018 ins Leben gerufen. Sie bietetStudierenden der BSP Campus Hamburg mehrfach pro Semester dieGelegenheit, in persönlicher Atmosphäre erfolgreiche Gäste aus demBerufsleben und spannende Karrierewege kennenzulernen. AufImpulsvorträge oder Lesungen folgen Dialoge mit den Referenten. DieVeranstaltungen dienen den Studierenden auch als Hilfe für ihreberufliche Orientierung."Die Diskussion mit den Studierenden der BSP Campus Hamburg warausgesprochen niveauvoll. Ich bin begeistert von dem großen Interesseund der Qualität der Fragen", sagt Dirk Roßmann. Der Unternehmerveröffentlichte seine Biografie 2018. In dem Bestseller erzählt der72-Jährige von privaten und beruflichen Um- und Aufbrüchen, vonHerausforderungen, Niederlagen und Erfolgen. Roßmann gilt alsErfinder des modernen Drogeriemarktes. Mit 25 Jahren eröffnete er inHannover sein erstes Geschäft. Heute gehört Roßmann mit einemJahresumsatz von mehr als neun Milliarden Euro, 56.000 Mitarbeiternund 3.900 Filialen zu den erfolgreichsten Unternehmern inDeutschland.Pressekontakt:BSP Campus Hamburg | Am Kaiserkai 1 | 20457 HamburgPresse- und Öffentlichkeitsarbeit: Nicola RochlitzMail: nicola.rochlitz@medicalschool-hamburg.deTel: 040/36 12 264 9112Web: www.bsp-campus-hamburg.deOriginal-Content von: BSP Campus Hamburg, übermittelt durch news aktuell