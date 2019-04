Hamburg (ots) -Im ersten Interview nach seinem Karriereende spricht Dirk Nowitzkiüber seine Gefühle in den Tagen des Abschieds: "Ich war ja niederjenige, der gerne im Rampenlicht stand, war froh, wenn jemandanders beachtet wurde", sagt der 40-Jährige der Wochenzeitung DIEZEIT. "Aber wenn du das zwei Jahrzehnte lang gehabt hast, danngewöhnst du dich doch daran, und wahrscheinlich wird es mir auchfehlen." Jetzt sei das Haus leer, "es sickert so langsam die Leeredurch." Und weiter: "In der vergangenen Woche habe ich Kuchengegessen und mein erstes Glas Wein seit zehn Jahren Abstinenzgetrunken. Da wurde mir nach ein paar Schlucken schon ganz warm. Dasfühlte sich gut an."Außerdem erklärt Nowitzki die Gründe für die Entscheidung, seineKarriere nun doch zu beenden. "Was ich auf gar keinen Fall wollte,war, Auf Wiedersehen zu sagen und dann zuhause zu sitzen und zudenken: Mist, jetzt würdest du am liebsten noch spielen. Warum hastdu das gemacht? Aber mein Körper war einfach nicht toll. Das muss ichganz ehrlich sagen. Meinem Fuß, der im vergangenen Jahr operiertwurde, ging es das ganze Jahr über nicht gut. Ich wusste, er würdeauch in den kommenden Monaten nicht besser werden."Nach seiner Karriere würde der Würzburger gerne als Trainerarbeiten: "Am ehesten kann ich mich, wenn mal ein, zwei Jahrevergangen sind, mit der ersten Variante anfreunden: Trainer oderManager. Ich wäre gern Mentor und Begleiter eines jungen Spielers undwürde ihn, so wie das Holger Geschwindner mit mir gemacht hat, aufmeine ganz eigene Weise durch seine Karriere begleiten."Nowitzki kritisiert in dem ZEIT-Gespräch den Umgang mit deutschenSportidolen wie Boris Becker. Er selbst schätze den ehemaligenTennisprofi: "Diese merkwürdige Sehnsucht nach dem Scheitern zuvorhochgejubelter Menschen ist mir nicht geheuer. Erst feiern dieMenschen uns Sportler dafür, dass wir etwas besser können als sie.Was ist das schon? Wir werfen einen Ball in einen Korb oder radelneinen Berg hoch. Und sobald die Leute etwas finden, was Grund zurSchadenfreude gibt, stürzen sie sich drauf. Als wollten sie sagen:Ha! Der ist doch nicht besser als ich. Habe ich das jemals behauptet?Oder Boris Becker? Sie werden einiges an mir finden, was ich längstnicht so gut kann wie viele andere. Ich bin ein Mensch. Noch bewegeich mich in einem perfekt auf mich abgestimmten System. Vielleichtwird die größte Herausforderung für mich sein, Fehler machen zudürfen und nicht gleich dafür verurteilt zu werden."Pressekontakt:Das komplette ZEIT-Interview dieser Meldung senden wir Ihnen fürZitierungen gerne zu. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an DIEZEIT Unternehmenskommunikation und Veranstaltungen (Tel.:040/3280-237, E-Mail: presse@zeit.de). Diese Presse-Vorabmeldungfinden Sie auch unter www.zeit.de/vorabmeldungen.Original-Content von: DIE ZEIT, übermittelt durch news aktuell