Dirk Müller Premium Aktienfonds bleibt stabil

Selbst in der aktuell fragilen Lage an den Finanzmärkten behält der Dirk Müller Aktienfonds bislang seine Stabilität. Am Freitag hielten sich Bullen und Bären an der Börse lange Zeit die Waage. Mit einem leichten Plus ging der Fonds letztlich bei 100,66 Euro aus dem Handel und hielt damit die wichtige 100-Euro-Marke.

Dirk Müller: Gespaltene Meinungen

In Anbetracht hoher Kosten und einer Mindesteinlage ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!

Ein Beitrag von Leonhard Kringel.