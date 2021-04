Dirk Müller Premium Aktien-Fonds: Ein guter Fang?

Seit Auflage im Jahr 2015 ist der Aktienfonds aktuell mit rund 10 Prozent im Minus. Keine besonders erfolgreiche Entwicklung in einem Zeitraum, in dem sich die meisten Indizes verzigfacht haben. Der bekannte Börsenexperte Dirk Müller preist bei seinem Fonds hingegen so nahezu alles, was man als Vorzüge anführen kann: faire Fondsgebühren, Rendite unter Nachhaltigkeits-Kriterien, hohe Transparenz und Absicherungsgeschäfte. Nur schade, dass ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung