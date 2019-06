Dirk Gesellnsetter und Ivan von Arx verstärken Vertrieb bei news aktuell (Schweiz) (FOTO)

Zürich (ots) -Ab sofort verstärken Dirk Gesellnsetter als Key Account Managerund Ivan von Arx als Account Manager im Innendienst das Vertriebsteamder news aktuell Schweiz AG.«Mit Dirk Gesellnsetter und Ivan von Arx haben wir gleich zweierfahrene Vertriebler neu in unserem Team. Beide bringen langjährigeBerufserfahrung aus ganz unterschiedlichen Unternehmen und Branchenmit, die eine hervorragende Ergänzung für news aktuell Schweiz sind»,sagt Eljub Ramic, Geschäftsführer news aktuell Schweiz (AG).Dirk Gesellnsetter, gelernter kaufmännischer Angestellter, bringtlangjährige und vielfältige Vertriebserfahrung mit. So war er unteranderem viele Jahre beim Schweizer Distributions- und LogistikkonzernSWIP Handels AG - zuletzt als Leiter des Verkaufs-Innendienstes -tätig, sowie sechs Jahre bei ARGUS DATA INSIGHTS Schweiz AG (ehemalsARGUS der Presse AG) als Key Account Manager. Vor seinem Wechsel zunews aktuell war er elf Jahre lang Marketing- und Verkaufsberater beiPresent-Service Henckel von Donnersmarck & Co. und verantwortete u.a.den Auf- und Ausbau des Westschweizer Marktes.Ivan von Arx hat eine kaufmännische Ausbildung in Zürichabsolviert. Nach einigen Jahren Tätigkeit als kaufmännischerAngestellter - unter anderem bei Credit Suisse, American Express undHoneywell - absolvierte er eine Weiterbildung im Bereich Sales undMarketing. Anschliessend war von Arx als Account Manager bei PerkinElmer LAS, dem Migros-Genossenschaftsbund und zuletzt Cosmo Consulttätig.Über news aktuell (Schweiz) AG:news aktuell (Schweiz) AG wurde im Jahr 2000 von der nationalenNachrichtenagentur KEYSTONE-SDA als Joint-Venture mit der deutschenPresseagentur dpa gegründet und gehört mittlerweile vollständig zurdpa-Gruppe. news aktuell verschafft Unternehmen und Organisationeneinen effektiven Zugang zu Medien und Öffentlichkeit. Über diesmarten Tools ots und renteria gelangen PR-Inhalte an alleMedienformate wie klassische Printtitel, Online-Portale oder sozialeNetzwerke. Das Verbreitungsnetzwerk ots stellt Reichweite undRelevanz für multimediale PR-Inhalte her. Die PR-Software renteriabietet Qualitätskontakte für die persönliche Ansprache vonJournalisten. Zusätzlich veröffentlicht news aktuell sämtlichePR-Inhalte seiner Kunden auf der Plattform www.presseportal.ch. Eininternationales Netzwerk für die Veröffentlichung vonUnternehmensnachrichten rundet das Angebot ab. Somit werden weltweitalle relevanten Multiplikatoren erreicht, von Redaktoren, überdigitale Influencer bis hin zu fachspezifischen Bloggern.Pressekontakt:news aktuell (Schweiz) AGJanina von JheringStellvertretende Leiterin KonzernkommunikationTelefon: +49 40/4113 - 32598vonjhering@newsaktuell.dehttps://twitter.com/JvJheringOriginal-Content von: news aktuell (Schweiz) AG, übermittelt durch news aktuell