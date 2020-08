Direxion Shares ETF Trust – Direxion Daily Consumer Discretionary Bull 3X SharesWar das alles, ?

Per 08.08.2020, Uhr wird für die Aktie Direxion Shares ETF Trust - Direxion Daily Consumer Discretionary Bull 3X Shares der Kurs von 35.14 USD angezeigt.

Auf Basis von insgesamt 4 Bewertungskriterien haben wir eine Einschätzung zum aktuellen Niveau für Direxion Shares ETF Trust - Direxion Daily Consumer Discretionary Bull 3X Shares entwickelt. Auf jeder Stufe erhält das Unternehmen die Bewertung "Buy", "Hold" bzw. "Sell". Daraus resultiert in einer abschließenden Gewichtung die Gesamtnote.

1. Technische Analyse: Die 200-Tage-Linie (GD200) der Direxion Shares ETF Trust - Direxion Daily Consumer Discretionary Bull 3X Shares verläuft aktuell bei 28,2 USD. Damit erhält die Aktie die Einstufung "Buy", insofern der Aktienkurs selbst bei 35,14 USD aus dem Handel ging und damit einen Abstand von +24,61 Prozent aufgebaut hat. Anders ist das Verhältnis gegenüber dem gleitenden Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage. Der GD50 hat derzeit ein Niveau von 29,36 USD angenommen. Dies wiederum entspricht für die Direxion Shares ETF Trust - Direxion Daily Consumer Discretionary Bull 3X Shares-Aktie der aktuellen Differenz von +19,69 Prozent und damit einem "Buy"-Signal. Der Gesamtbefund auf Basis der beiden Zeiträume lautet demnach "Buy".

2. Sentiment und Buzz: Bei Direxion Shares ETF Trust - Direxion Daily Consumer Discretionary Bull 3X Shares konnte in den letzten Wochen eine deutliche Veränderung des Stimmungsbildes hin zum Positiven festgestellt werden. Eine Änderung des Stimmungsbildes kommt zustande, wenn die Masse der Marktteilnehmer in den sozialen Medien, die die Grundlage dieser Auswertung bilden, eine Tendenz hin zu besonders positiven oder negativen Themen hat. Da bei Direxion Shares ETF Trust - Direxion Daily Consumer Discretionary Bull 3X Shares in diesem Punkt positive Auffälligkeiten registriert wurden, bewerten wir dieses Kriterium mit "Buy". In Bezug auf die Stärke der Diskussion oder anders ausgedrückt, die Veränderung der Anzahl der Beiträge, konnten keine signifikanten Unterschiede ausgemacht werden. Dies honorieren wir mit einer "Hold"-Bewertung. Zusammengefasst bekommt Direxion Shares ETF Trust - Direxion Daily Consumer Discretionary Bull 3X Shares für diese Stufe daher ein "Buy".

3. Relative Strength Index: Um zu beurteilen, ob ein Wertpapier aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist können die Auf- und Abwärtsbewegungen über die Zeit in Relation gesetzt werden. Dies liefert den sogenannten Relative Strength Index (RSI), einen Indikator aus der technischen Analyse welcher im Finanzmarkt häufig eingesetzt wird. Wir bewerten nun Direxion Shares ETF Trust - Direxion Daily Consumer Discretionary Bull 3X Shares anhand des kurzfristigeren RSI der letzten 7 Tage sowie des etwas längerfristigen RSIs auf 25-Tage-Basis. Zunächst der 7-Tage-RSI: dieser liegt momentan bei 13,35 Punkten, was bedeutet, dass die Direxion Shares ETF Trust - Direxion Daily Consumer Discretionary Bull 3X Shares-Aktie überverkauft ist. Demzufolge erhält sie ein "Buy"-Rating. Nun zum RSI25: Im Gegensatz zum RSI der letzten 7 Handelstage ist Direxion Shares ETF Trust - Direxion Daily Consumer Discretionary Bull 3X Shares auf dieser Basis weder überkauft noch -verkauft. Die somit abweichende Bewertung der Aktie für den 25-Tage-RSI ist daher ein "Hold"-Rating. Damit erhält Direxion Shares ETF Trust - Direxion Daily Consumer Discretionary Bull 3X Shares eine "Buy"-Bewertung für diesen Punkt unserer Analyse.

