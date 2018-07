Direxion Shares – Direxion Daily Industrial Bulls 3x Shares: War das hier wirklich zuzutrauen?

An der Heimatbörse Xetra NYSE Arca notiert Direxion Shares - Direxion Daily Industrial Bulls 3x Shares per 26.07.2018 bei 34,68 USD.

Auf Basis von insgesamt 4 Bewertungskriterien haben wir eine Einschätzung zum aktuellen Niveau für Direxion Shares - Direxion Daily Industrial Bulls 3x Shares entwickelt. Auf jeder Stufe erhält das Unternehmen die Bewertung "Buy", "Hold" bzw. "Sell". Daraus resultiert in einer abschließenden Gewichtung die Gesamtnote.

1. Anleger: Die Grundlage des Anleger-Sentiments sind Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien rund um den Aktienmarkt. Über Direxion Shares - Direxion Daily Industrial Bulls 3x Shares wurde in den letzten zwei Wochen eher neutral diskutiert. {POS_NEG_NEU_DAYS_2}. In den vergangenen ein, zwei Tagen gibt es keine besonders positiven oder negativen Themen, für die sich die Anleger interessieren. Aufgrund dieses Stimmungsbildes bekommt die Aktie heute eine "Hold"-Einschätzung. Dadurch erhält Direxion Shares - Direxion Daily Industrial Bulls 3x Shares auf der Basis des Anleger-Stimmungsbarometers insgesamt eine "Hold"-Bewertung.

2. Sentiment und Buzz: Starke positive oder negative Ausschläge in der Internet-Kommunikation lassen sich mit unserer Analyse präzise und frühzeitig erkennen. Die Stimmung hat sich für Direxion Shares - Direxion Daily Industrial Bulls 3x Shares in den vergangenen Wochen jedoch kaum verändert. Die Aktie bekommt von uns dafür eine "Hold"-Bewertung. Die Diskussionsstärke misst die Aufmerksamkeit der Marktteilnehmer in den sozialen Medien. Für Direxion Shares - Direxion Daily Industrial Bulls 3x Shares haben unsere Programme in den letzten vier Wochen keine außergewöhnliche Aktivität gemessen. Direxion Shares - Direxion Daily Industrial Bulls 3x Shares bekommt dafür eine "Hold"-Bewertung. Insgesamt wird die Aktie auf dieser Stufe daher mit einem "Hold" bewertet.

3. Technische Analyse: Der gleitende Durchschnittskurs der Direxion Shares - Direxion Daily Industrial Bulls 3x Shares beläuft sich mittlerweile auf 34,25 USD. Die Aktie selbst hat einen Kurs von 34,68 USD erreicht. Die Distanz zum GD200 beträgt somit +1,26 Prozent und führt zur Bewertung "Hold". Demgegenüber hat der GD50 für die vergangenen 50 Tage derzeit einen Stand von 32,59 USD. Somit ist die Aktie mit +6,41 Prozent Abstand aus dieser Sicht ein "Buy". Damit vergeben wir die Gesamtnote "Buy".