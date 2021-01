Direxion ETF: Zirkuläres Denken und Abfallvermeidung!

Linear ist out. Kreisförmig ist in, und es gibt eine neue Möglichkeit für Anleger, das Thema anzuzapfen – dank des jüngsten Debüts des Direxion World Without Waste ETF (NYSE :WWOW).

Der WWOW debütierte letzte Woche und bildet den Indxx US Circular Economy Index ab. Einer der Leitgedanken des Fonds ist die Abkehr der Wirtschaft von der alten “Nehmen-Herstellen-Verbrauchen-Abfall”-Handlungsweise. Der neue WWOW ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung