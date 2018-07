Direxion Daily Natural Gas Related Bear 3X Shares: Kann es das wirklich schon gewesen sein?

Weitere Suchergebnisse zu "Total":

Für die Aktie Direxion Daily Natural Gas Related Bear 3X Shares stehen per 25.07.2018 16,51 USD an der Heimatbörse NYSE Arca zu Buche.Unsere Analysten haben Direxion Daily Natural Gas Related Bear 3X Shares nach 4 Kriterien bewertet. Dabei definiert jedes Kriterium eine "Buy", "Hold" oder "Sell"-Einschätzung. Die Gesamteinschätzung resultiert aus den Einzelergebnissen dieser Analyse.1. Anleger: Die Grundlage des Anleger-Sentiments sind Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien rund um den Aktienmarkt. Über Direxion Daily Natural Gas Related Bear 3X Shares wurde in den letzten zwei Wochen eher neutral diskutiert. An einem Tag zeigte das Stimmungsbarometer auf rot, positve Diskussionen konnten nicht aufgezeichnet werden. Größtenteils neutral eingestellt waren die Anleger an insgesamt 13 Tagen. In den vergangenen ein, zwei Tagen gibt es keine besonders positiven oder negativen Themen, für die sich die Anleger interessieren. Aufgrund dieses Stimmungsbildes bekommt die Aktie heute eine "Hold"-Einschätzung. Dadurch erhält Direxion Daily Natural Gas Related Bear 3X Shares auf der Basis des Anleger-Stimmungsbarometers insgesamt eine "Hold"-Bewertung.

