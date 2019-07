Direxion Daily Junior Gold Miners Index Bull 3X Shares: Es wird immer turbulenter!

In unserer neuen Analyse nehmen wir Direxion Daily Junior Gold Miners Index Bull 3X Shares unter die Lupe, ein Unternehmen aus dem Markt "". Die Direxion Daily Junior Gold Miners Index Bull 3X Shares-Aktie notierte am 12.07.2019 mit 63.11 USD, die Heimatbörse des Unternehmens ist NYSE Arca.

In einem komplexen Analyseprozess haben Analysten unseres Hauses Direxion Daily Junior Gold Miners Index Bull 3X Shares auf Basis von insgesamt 4 Bewertungskriterien eingeschätzt. Sämtliche Einzelkriterien führen zu einer Einstufung als "Buy", "Hold" oder "Sell". Daraus errechnet sich in der abschließenden Gesamtbetrachtung eine generelle Einstufung der Aktie.

1. Relative Strength Index: Wer die Dynamik eines Aktienkurses bewerten will, kann auf den prominenten Relative Strength-Index zurückgreifen, den RSI. Hiernach wird für einen Zeitraum von 7 Tagen (oder für 25 Tage als RSI25) das Verhältnis von Auf- und Abwärtsbewegungen auf einen Abstand von 0 bis 100 normiert. Der Direxion Daily Junior Gold Miners Index Bull 3X Shares-RSI ist mit einer Ausprägung von 37,75 Grundlage für die Bewertung als "Hold". Der RSI25 beläuft sich auf 34,92, woraus für 25 Tage eine Einstufung als "Hold" resultiert. Dieses Gesamtbild führt zu einem Rating "Hold".

2. Technische Analyse: Aus den letzten 200 Handelstagen errechnet sich für die Direxion Daily Junior Gold Miners Index Bull 3X Shares-Aktie ein Durchschnitt von 44,8 USD für den Schlusskurs. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 63,11 USD (+40.87 Prozent Unterschied) und wir vergeben daher eine "Buy"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Neben dem 200-Tages-Durchschnitt wird auch der 50-Tages-Durchschnitt oft im Rahmen der Charttechnik analysiert. Auch für diesen Wert (44,74 USD) liegt der letzte Schlusskurs über dem gleitenden Durchschnitt (+41.06 Prozent), somit erhält die Direxion Daily Junior Gold Miners Index Bull 3X Shares-Aktie auch für diesen ein "Buy"-Rating. Direxion Daily Junior Gold Miners Index Bull 3X Shares erhält so insgesamt für die einfache Charttechnik eine "Buy"-Bewertung.

3. Anleger: Ein Blick auf die Diskussion in Social Media zeigt folgendes Bild: Die Marktteilnehmer waren in den letzten Tagen grundsätzlich überwiegend positiv eingestellt gegenüber Direxion Daily Junior Gold Miners Index Bull 3X Shares. Es gab insgesamt sechs positive und fünf negative Tage. An drei Tagen gab es keine eindeutige Richtung. Die neuesten Nachrichten (in den vergangenen ein bis zwei Tagen) über das Unternehmen sind jedoch vornehmlich neutral. Auf der Basis unserer Stimmungsanalyse erhält Direxion Daily Junior Gold Miners Index Bull 3X Shares daher eine "Buy"-Einschätzung. Insgesamt erhält Direxion Daily Junior Gold Miners Index Bull 3X Shares von der Redaktion für die Anlegerstimmung ein "Buy"-Rating.

